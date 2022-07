Comemorações dos 131 anos de Teresópolis tem festival do Sesc - Divulgação

Publicado 13/07/2022 15:33

Nesta terça-feira, 12/07, acontece o projeto ‘Conversas Musicais’, realização da Secretaria Municipal de Cultura em homenagem ao Grêmio Musical Paquequer (GMP), a mais antiga instituição cultural de Teresópolis em atuação, com 108 anos de existência.

Com direção do professor Rubens Tavares e participação de alunos do Módulo II 2º ano (violão) da Escola Municipal de Música Giordano Marrelli, o evento fará homenagem ao Grêmio e sua ligação com a Família Teixeira, que tem entre seus membros José Teixeira Guimarães, fundador do GMP e um dos primeiros alpinistas a conquistar o cume do Dedo de Deus, e o irmão João Teixeira Guimarães, o conhecido compositor brasileiro João Pernambuco, um dos fundadores da escola brasileira de violão. Marcado para as 19h, na Casa da Memória Arthur Dalmasso (Praça Baltasar da Silveira, 91, na Várzea), o evento tem entrada franca.



Ainda na terça, 12/07, será realizado o curso de História de Teresópolis (até 26/07), das 19h às 22h, com o Professor Dr. Jorge Nascimento Ferradeira, iniciativa da Casa de Portugal e do Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis. O local é a Casa de Portugal (Av. Lúcio Meira, 850, Várzea).



Duas atrações da Secretaria Municipal de Cultura vão movimentar a quinta, 14/07. Das 9h às 17h, a Escola Municipal de Música Giordano Marrelli - Polo Avançado da Escola de Música Villa Lobos promove um dia de atividades abertas ao público, com os professores e alunos da escola de música. O local é o Centro Cultural Bernardo Monteverde (Av. Oliveira Botelho, 210, sobreloja, Alto).

As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever por meio do link https://forms.gle/xiVq29LkmXp7PgaM9.

A partir das 19h, acontecerá o concerto dos alunos da Escola Municipal de Música Giordano Marrelli, com apresentação do Coral Municipal. O local é o Teatro Municipal de Teresópolis, no 2° piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675, na Várzea), com entrada franca.



Considerado um dos maiores eventos culturais multilinguagem do país o Festival SESC Rio de Inverno 20 Anos tem início na sexta-feira, 15/07. A programação segue até 31 de julho com exposições, shows, teatro, oficinas e muito mais, e pode ser conferida no link https://www.sescrio.org.br/wp-content/uploads/2022/07/TERES%C3%93POLIS.5.pdf.



Também na sexta, 15/07, com realização da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Associação Brasileira de Pilotos de Caça, acontecerá uma homenagem aos 22 Pracinhas de Teresópolis que lutaram na 2ª Guerra Mundial pela Força Aérea Brasileira. O evento está marcado para as 10h, na Praça Senta a Pua, no Soberbo.



Quem curte moedas e cédulas antigas e colecionismo em geral poderá conferir o 1º Encontro de Numismática de Teresópolis na sexta, 15/07, e no sábado, 16/07, das 9h às 18h, no Hotel Intercity (Rua Rui Barbosa, 611, Agriões). Com realização de Rocha Numismática, a entrada é franca.



A solenidade de posse da nova diretoria da Academia Teresopolitana de Letras (ATL) para o biênio 2022-2024 movimentará a Casa de Cultura Adolpho Bloch (Praça Juscelino Kubitschek, Araras) no sábado, 16/07, às 19h.