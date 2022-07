Cerca de 130 empreendedores de diversas cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais no 2º Startup Weekend - Bruno Nepomuceno

Cerca de 130 empreendedores de diversas cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais no 2º Startup Weekend Bruno Nepomuceno

Publicado 12/07/2022 09:24

O primeiro projeto dos 37 aprovados no I Edital de Fomento à Inovação de Teresópolis foi realizado: o 2º Startup Weekend. Cerca de 130 pessoas de várias cidades do estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, entre designers, desenvolvedores, profissionais de Marketing e entusiastas de startups, participaram, durante o final de semana (de 8 a 10/07), do 2º Startup Weekend Teresópolis.

A segunda edição do evento global de tecnologia, que foi realizada no Espaço Cultural Higino, teve organização do Movimento Empreendedor e apoio institucional da Prefeitura, por meio da Secretaria M. de Ciência e Tecnologia, do Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, do Serratec (Parque Tecnológico Região Serrana) e do InovaTerê (a iniciativa conta com recursos da Lei Municipal de Inovação).Startup Weekend é o ponto de entrada mundial para o empreendedorismo. O evento tem o objetivo de compartilhar ideias, formar equipes e iniciar startups. Durante a abertura, na sexta-feira, o secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, enfatizou que “a cidade passa por um momento de transformação em várias áreas e na tecnologia não está sendo diferente e nesse movimento a Prefeitura tem contado com a parceria de diversos setores, empresas privadas, instituições de ensino, Poder Legislativo, todos unidos focados na tecnologia”.O secretário lembrou que a realização do ‘InovaTerê Day’, no último dia 4, com a entrega dos certificados para os 37 projetos contemplados no edital de fomento à inovação lançado pela Prefeitura. Na ocasião, foi feita a entrega do cheque simbólico, no valor de R$ 165 mil, para os autores dos projetos aprovados. Os secretários de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães, de Fazenda, Fabiano Latini, e de Turismo, Elizabeth Mazzi.O vereador Paulinho Nogueira também esteve presente à abertura da SW. “É maravilhoso ver um evento de tecnologia acontecendo em Teresópolis. Quando o projeto de Lei de Incentivo à Inovação chegou à Câmara, fizemos questão de lutar para que fosse aprovado. Todos os vereadores votaram a favor e a lei foi aprovada por unanimidade. E hoje podemos colher os frutos dessa iniciativa pioneira da gestão do Prefeito Vinicius Claussen”, destacou Paulinho Nogueira.

Ladmir Carvalho, empresário do setor de tecnologia, frisa a importância de valorizar diversas habilidades além do conhecimento técnico Bruno Nepomuceno

Com o projeto 'MEI Sem Tempo', voltado para auxílio administrativo aos microempreendedores, equipe fica com o 3º lugar no SW Diego Cupello

Com proposta voltada para a Economia Colaborativa, time 'Me Empresta Aí' fica com o 2º lugar no Startup Weekend Diego Cupello

Equipe do projeto 'Rede Azul' conquista o 1º lugar com portal interativo para autistas e familiares Diego Cupello

Ladmir Carvalho, sócio-proprietário da Alterdata Software, relatou sobre atitudes importantes para um profissional obter sucesso. “É preciso ter algumas habilidades, além do conhecimento técnico. O conhecimento técnico é responsável por 30% do sucesso, o restante envolve diversas outras questões, como saber trabalhar em equipe, liderança, venda de excelência, disciplina, atendimento ao cliente. Não desanimem com os problemas. Quanto mais dificuldades vocês tiverem, maior será a chance de se diferenciar no mercado”, ressaltou o empresário.Presidente do Movimento Empreendedor, Marcelo Oliveira também é presidente do Conselho M. de Inovação, Ciência e Tecnologia. Ele explicou que o Movimento Empreendedor foi criado em 2017, uma instituição sem fins lucrativos, e com o objetivo de fomentar o empreendedorismo na cidade. Em 2018, promoveu diversos eventos e, em 2019, realizou a 1ª edição do Startup Weekend de Teresópolis. Em seguida, promoveu um SW em Petrópolis, que também foi um sucesso. Com a pandemia, o movimento precisou dar uma parada. Mas, agora é o momento de reiniciar o movimento, com o 2ª Startup Weekend Teresópolis.Marcelo Oliveira frisou que a expectativa para o evento era a melhor possível, com uma excelente adesão do número de participantes, que vieram de várias cidades para o SW. “Queremos ver aqui nascer verdadeiramente startups que a gente possa futuramente abraçá-las para que elas se transformem em grandes empresas, como é o caso da Alterdata, que se originou como uma startup lá em 1989 e hoje é grande sucesso. O que esperamos é que além de todo o conteúdo entregue neste evento, que ele dê frutos!”.Luiz Gustavo Rodrigues contou que trabalhou na primeira edição do Startup Weekend e que desta vez está disposto a competir como participante. “Em 2019, eu trabalhei na SW e senti uma energia tão forte, positiva, e resolvi me inscrever como participante para essa edição. Esse evento estimula os participantes a exercerem a criatividade, interagir com outros profissionais, absorver novos conhecimentos. O objetivo é vencer, mas o aprendizado é o principal”, comentou o designer.O grupo dele (“MEI Sem Tempo”) conquistou o terceiro lugar no SW. A proposta é fornecer, por meio de um sistema, auxílio administrativo para MEI (Microempreendedores individuais).Com um projeto voltado para a economia colaborativa, o segundo lugar ficou com o ‘Me empresta aí”.O primeiro lugar foi para a “Rede Azul”, que propôs a criação de um portal interativo com conteúdo lúdico, voltado para autistas e seus familiares.Teve ainda Menção Honrosa para o grupo “Economed”, com a proposta de criação de uma ferramenta de comparação de preços de medicamentos.Entre os prêmios recebidos pelos três projetos vencedores estão: três mentorias de negócio Movimento Empreendedor + Desenvolvimento da marca com DIGICRIATIVA; visita guiada na sede da Alterdata; Kits Escritório Alterdata; formalização da empresa + 1 ano contabilidade fornecida CONTSIMPLES; e Pitch da startup premiada no evento CRIE EXPIRIENCE, com a presença do mentor Breno Freitas (Treinador de Alta performance e idealizador da metodologia 0 a 100), João Kepler(CEO Bossanova Venture Capital), Demetrius Oliveira (VP da Samsung). Além desses prêmios, a 1ª colocada ganhou livro ‘Dicas de Gestão e Carreira de um Empreendedor’ (Ladmir Carvalho) e dois cupons Universidade Corporativa da Alterdata (UCA).As três equipes vencedoras vão apresentar, no próximo dia 27 de agosto, os seus projetos em um evento para potenciais investidores do ramo de tecnologia e inovação.A segunda edição do Startup Weekend contou com três dias de imersão no mundo da tecnologia e da inovação. No primeiro dia do evento, 8/07, após a abertura oficial, foram lançados os desafios para os 14 times formados. As equipes escolheram o tema dos projetos/negócios/startup`s sobre os quais trabalharam durante o final de semana.Danilo Picucci, facilitador do 2º Startup Weekend, explicou sobre a dinâmica do evento. “Meu papel é trazer a metodologia da SW, fazer seguir à risca tudo o que a gente acredita que é necessário para que as pessoas tenham aprendizagem sobre como tirar uma ideia do papel em 54 horas. Nosso objetivo é que os participantes aprendam a importância da validação, de focar no problema e não na solução, fazer pesquisa de público, conversar com as pessoas na rua e entender quais são as necessidades delas para criar uma solução, aprendam a vender essa ideia, apresentem essa ideia e que cheguem ao final do evento tendo uma startup em fase inicial de processo”, mencionou Danilo Picucci.No segundo dia, 9/07, as atividades foram intensas. Os mentores, especialistas em diversas áreas relacionadas à tecnologia, inovação e negócios, orientaram os participantes para resolver os problemas mais difíceis e os organizadores disponibilizam os recursos e suporte para fazer as coisas acontecerem em um curto período de tempo. Os times tiveram a missão de encontrar clientes e criar seu produto.No terceiro e último dia do evento, 10/07, o ponto alto do evento, as equipes apresentaram o produto ou serviço que criaram para a plateia e para os jurados. Ao final, todos puderam celebrar o trabalho feito e confraternizar com jurados e mentores.