Publicado 09/07/2022 09:03

Na última quarta-feira, dia 6 de julho, Teresópolis completou 131 anos. Para celebrar essa data, a Secretaria de Esporte e Lazer está preparando uma programação especial, com atividades físicas para todos os gostos. O evento será realizado no próximo sábado, 9, na Praça Olímpica Luís de Camões, das 8h às 12h.

O cronograma faz parte da programação do Aniversário, que busca ser um momento de lazer e diversão para toda a família. Acontecerão jogos de futsal, treinamento em circuito, yoga, judô, entre outras atividades.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

•Alongamento: 8h às 9h

•Judô: 8h às 9h

•Treinamento em circuito: 8h às 9h

•Futsal Feminino: 8h às 9h

•Vôlei: 8h às 10h

•Treinamento em circuito: 9h às 10h

•Jiu-Jítsu: 9h às 10h

•Ginástica: 9h às 10h

•Futsal: 9h às 11h

•yoga: 10h às 11h

•AFESP: 10h às 11h (Elias e Isaías)

•reinamento em circuito: 10h às 11h

•Alongamento: 11h às 12h

•Ginástica para Bebês: 11h às 12h

•Funcional Kids: 11h às 12h