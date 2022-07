Comemorações pelos 131 anos de Teresópolis continuam neste final de semana - Divulgação

Publicado 08/07/2022 21:56

Dando continuidade ao calendário de eventos pelo aniversário de 131 anos de Teresópolis, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, promove neste final de semana diversas atividades na Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras, e na Casa da Memória Arthur Dalmasso, na Várzea. Confira e participe!



Casa de Cultura Adolpho Bloch

Praça Juscelino Kubtschek - Araras



Sábado - 09/07 - 14h

Mostra do Cinema Teresopolitano - seguido de roda de conversa com o facilitador Diego Prata - Circuito Cinema em Movimento - Filmes: TRANSformar - Existindo na Educação (30min); Espero Tua Re(Volta) (120min).



Domingo - 10/07

* Bateria Mirim do GREASA - 13h30

* Rap Terê Cultura 14h - Roda de Conversa sobre a Cultura Urbana em Terê, seguido de atrações musicais;

* Arraiás de Terê - Apresentação do Ballet Caipira da Casa de Cultura na Feso Pro Arte - 15h



- Até domingo, 10/07 - Feira do Livro Teresopolitano



- Artes Plásticas – ‘Cores’. Exposição coletiva da Escola de Artes Teresópolis, de Márcio de Paula, presidente da SOARTE



- Fotografia Exposição ‘Patrimônios de Teresópolis’, de Jefferson Hermida e Artur Esteves



Casa da Memória Arthur Dalmasso

Praça Baltazar da Silveira, 91 - Várzea

Sábado, 09/07 - 16h

Lançamento do Livro ‘Viagem ao Passado’

Autor: Wanderley Peres