Representantes da Secretaria de Cultura de Teresópolis e do INEPACDivulgação

Publicado 08/07/2022 21:25

A secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão, participou de reunião nesta quinta-feira, 07/07, com a diretora geral do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), Ana Cristina Carvalho da Silva, e virtualmente com Natale Onofre e Yuri Maia, respectivamente gestora de produção e produtor do Instituto Cultural Cidade Viva (ICCV). Na ocasião, foram debatidos os caminhos para a restauração do Quiosque das Lendas, bem cultural tombado pelo INEPAC e que é popularmente conhecido como Mi rante da Granja Guarani.



O Instituto Cultural Cidade Viva é o proponente do projeto de restauro que deverá ser contemplado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que prevê desconto no ICMS para as empresas patrocinadoras. “O ICCV já possui o projeto desenhado, há anos se empenha para a captação de recursos e vê neste momento a oportunidade perfeita para dar continuidade à iniciativa. A secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, demonstra profundo interesse na conclusão deste projeto, através do INEPAC”, explicou a secretária Cléo Jordão.



Durante o encontro, a secretária municipal de Cultura solicitou apoio para a recuperação da varanda da Casa da Memória Arthur Dalmasso, na Várzea. “Fomos prontamente atendidos no nosso pedido e o instituto sugeriu uma visita técnica para o desenvolvimento de um projeto executivo de restauro desse prédio, que foi tombado em 1988 pelo INEPAC e que hoje abriga o Serviço de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Teresópolis”, comemorou Cléo Jordão, que foi presenteada pela diretora Ana Cristina com um kit contendo livros sobre patrimônio cultural e a coletânea de leis e no rmas sobre o patrimônio cultural e imaterial do INEPAC.



Outro assunto abordado durante a reunião foi o levantamento de outros sítios históricos, tanto de bens materiais como de imateriais, de interesse para tombamento no município de Teresópolis. Também estiveram Denise Mendes, diretora do Departamento do Patrimônio Cultural e Natural, Leonardo Preta, diretor administrativo, e o assessor Bruno Barcellos, além do subsecretário de Cultura de Teresópolis, Ricardo Guarilha.