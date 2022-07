Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde/Setor de Controle de Zoonoses promove feira de adoção em Teresópolis - Divulgação

Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde/Setor de Controle de Zoonoses promove feira de adoção em TeresópolisDivulgação

Publicado 08/07/2022 09:13

Dos 6 cães disponibilizados na Feira de Adoção ‘Adote um Amor’, realizada nesta quarta-feira, 06/07, na Praça Olímpica, na Várzea, três ganharam tutores e novo lar: Kyty, Kyara e Zeus. Os cachorros estavam sob a guarda da Prefeitura no Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde/Setor de Controle de Zoonoses, no Fischer.



Iniciativa da Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA), que garantiu o transporte dos animais após as adoções terem sido formalizadas, a feira aconteceu no feriado pelo 131º Aniversário de Teresópolis e foi visitada pela Primeira-dama, Paula Schütte Claussen, defensora da causa animal.



“Muito bom ver que existem pessoas sensíveis à situação desses cães e que decidiram dar um lar para eles! Continuaremos com as feiras de adoção, para dar oportunidade aos outros, que também aguardam por tutores responsáveis e dispostos a cuidar deles com amor e carinho”, destacou a Primeira-dama.



O coordenador da COPBEA comemorou o resultado do evento. “Luma nova etapa na vida desses cachorros. Uns ganharam um lar, inclusive Zeus, adotado anteriormente, mas que havia sido devolvido, e outros saíram do confinamento do canil do Fischer e fizeram um passeio por um ambiente novo”, comentou Jackson Muci. “Em breve divulgaremos a data de nova feira de adoção. Os interessados assinam um termo de responsabilidade e podem levar o cachorro na hora. Nossa intenção é dar oportunidade para que esses animais sejam adotados e cuidados por tutores responsáveis, abrindo vaga para abrigar temporariam ente outros cães resgatados de situação de abandono e de maus tratos”, acrescentou.



Contato com a COPBEA pode ser feito pelo e-mail copbea@teresopolis.rj.gov.br. Denúncias e pedidos de fiscalização podem ser encaminhados à Ouvidoria Geral do Município pelos telefones 162 e (21) 2742-5074, pelo whatsapp (21) 98126-4038, pelo e-mail ouvidoria@teresopolis.rj.gov.br e também pelo aplicativo e-Ouve. Todas serão encaminhadas à Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal.



O que é necessário para formalizar a Adoção:



Ser maior de 18 anos;

Apresentar original e cópia do RG e comprovante de residência;

Responder questionário e passar por uma entrevista com a equipe da COPBEA;

Assistir palestra sobre proteção e bem-estar animal;

Assinar termo de posse responsável;

Levar caixa de transporte, coleira e guia adequados ao perfil do animal adotado.