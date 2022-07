Cavalo é resgatado no bairro da Posse em Teresópolis - Divulgação

Publicado 05/07/2022 16:42

Já está recebendo cuidados veterinários no Curral de Apreensão Seropédica, o cavalo resgatado nesta segunda-feira, 04/07, pela equipe da Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA). O animal perambulava em trecho da Rua José Gomes da Costa Júnior, na Posse, e foi recolhido atendendo a denúncias. A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal.