Edição especial do Cultura de Raiz, Arraiás de Terê, neste domingo, 3 de julho na Casa de Cultura Adolpho BlochDivulgação

Publicado 02/07/2022 21:40

Dando continuidade ao calendário do Festival ‘Arraiás de Terê’, no próximo domingo, 3 de julho, das 10h às 19h, será promovida na Casa de Cultura Adolpho Bloch (Praça Juscelino Kubitschek – Araras), uma edição especial do ‘Cultura de Raiz’. A programação contará com esquetes teatrais, quadrilhas juninas, apresentação de ballet caipira, shows musicais, decoração temática e barraquinhas com comidas típicas.



Iniciativa conjunta da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Cultura e de Turismo, SESC-RJ e do Centro Cultural Feso-Pro Arte, a programação já foi realizada na Feirinha de Teresópolis, no SESC Alpina e acontece também na Feso-Pró Arte, no Alto, nos próximos dias 9 e 10 de julho. Entrada franca.



Programação Festival Arraiás de Terê – Cultura de Raiz



10hs - Cultura de Raiz

Beto Zelig e a Banda da Feira Ecológica, Wandinha, Evanil Rezende e Dna Maria

10h20 – ‘Os Palhaços’ - esquete teatral com Beto Corrêa e alunos;

10h30 - Ballet Caipira - Tia Kelly

11h00 - Alan Magalhães e Banda

12h - Ballet da Feso Pro Arte

12h20 - Coral Feso Pro Arte

12h50 - Casamento da Roça - Cia de Teatro Amor e Arte

13h10 - Ballet Caipira - Marcela

13h40 - História da Roça - esquete teatral com Renata Monteiro

14h – ‘Arraiá Animado’ - esquete teatral com Adriano Ramires

15h - Quadrilhas do Centro Educacional Nossa Senhora de Fátima

15h50 - Lycia Maria e Rubens - Show Música do Interior

16h10 - Convidados do ‘Cultura de Raiz’: Írio Lima, Edson do Acordeon e Crésio da Viola

16h40 - Seu Quixote