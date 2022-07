Jovens do Novo Promaj recebem uniformes para trabalho no projeto de estacionamento rotativo de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Jovens do Novo Promaj recebem uniformes para trabalho no projeto de estacionamento rotativo de TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 01/07/2022 08:18

Jovens uniformizados da primeira turma do Novo Promaj Rotativo circulam pelas principais ruas dos bairros do Alto, Agriões e Várzea, classificadas como zona comercial e sinalizadas para receber o novo sistema de estacionamento rotativo.

Nesta fase de testes, eles são acompanhados por coordenadores e estão conhecendo a área onde o rotativo funcionará, entregando folhetos explicativos aos usuários e orientando sobre o sistema de parquímetros e o uso do aplicativo DIGIPARE.

O Novo Promaj Rotativo é um dos eixos do programa Novo Promaj, que vai oferecer oportunidade do primeiro emprego para 288 jovens de 14 a 22 anos de famílias em vulnerabilidade social. Os jovens terão a carteira assinada, direitos trabalhistas garantidos e vasta carga horária de capacitação profissional. Os recursos do estacionamento rotativo custarão esse programa.