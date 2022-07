Sala Verde Que Te Quero Verde da Secretaria de Meio Ambiente tem programação especial de inverno no Parque Municipal Montanhas de Teresópolis - Divulgação

Publicado 01/07/2022 07:57

Para celebrar a chegada do inverno, a Prefeitura de Teresópolis, através da Sala Verde Que Te Quero Verde da Secretaria de Meio Ambiente preparou uma programação especial com várias atividades de entretenimento e lazer abertas ao público em geral. O evento será realizado neste domingo, 03/07, de 9h às 14h, na sede Santa Rita do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis (Estrada de Santa Rita, 9.000 – Fazenda Alpina, 2º Distrito).



Com o tema ‘Viva o Inverno’, os visitantes poderão conferir a feira de produtos orgânicos e de artigos de artesanato, exposição fotográfica, como também participar de oficinas, contação de histórias, curtir uma música ao vivo e aproveitar para conhecer as trilhas da unidade de conservação. As atividades são gratuitas, incluem entretenimento realizados em proximidade com a natureza, valorizando o meio ambiente e as belezas da região.