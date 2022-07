Artesãos de Teresópolis podem participar de curso sobre empreendedorismo e marketing oferecido pela Uerj - Divulgação

Publicado 01/07/2022 07:37

A Secretaria de Cultura (3º piso da Prefeitura) montou um plantão de Consultoria para que os interessados em concorrer a uma vaga no curso voltado para empreendedorismo e marketing no segmento do artesanato, possam tirar suas dúvidas sobre como participar. O atendimento acontece terças e quartas, das 14h às 17h.