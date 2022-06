Novo Promaj primeiros jovens contratados participam do lançamento oficial do programa e recebem certificados - Bruno Nepomuceno

Novo Promaj primeiros jovens contratados participam do lançamento oficial do programa e recebem certificadosBruno Nepomuceno

Publicado 29/06/2022 23:49

Lançado oficialmente nesta segunda-feira, 27 de junho, pelo Prefeito Vinicius Claussen, o programa Novo Promaj, empregando inicialmente 98 jovens de 18 a 22 anos. A cerimônia de lançamento contou com a participação dos secretários de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães, e de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, da Juíza Vania Mara Nascimento Gonçalves, titular da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso de Teresópolis, dos vereadore s Amós Laurindo, Érika Marra, Gustavo Simas, Paulinho Nogueira e Tenente Jaime, do ex-deputado estadual Nilton Salomão e autoridades municipais, que entregaram aos mais novos contratados o certificado de conclusão do curso preparatório oferecido pelo CIEDS, empresa responsável pela execução do Novo Promaj em Teresópolis.



Os primeiros jovens selecionados atuarão no sistema do estacionamento rotativo, tanto nas ruas quanto no setor administrativo do sistema e na parte administrativa da Prefeitura Municipal. Em um momento futuro, os próximos jovens contratados atuarão também no setor administrativo da rede municipal de Educação.



O Prefeito Vinícius Claussen frisou a importância da implementação do projeto. “A cerimônia realizada hoje representou um novo começo não só para os jovens aqui presentes, mas para a administração pública municipal. Quem lembra do antigo Promaj sabe o quanto ele foi fundamental para a formação profissional de diversas pessoas, que hoje são médicos, advogados, juízes, empresários e profissionais, de um modo geral, de extremo sucesso em suas carreiras. E é isso que o Novo Promaj visa reativar em nosso município: a formação de novos profissionais competentes e com uma experiência que é adquirida durante o trabalho, mas também durante o curso de formação oferecido pelo CIEDS. É Teresópolis entrando em um novo tempo e reativando projetos de sucesso para a população”, pontuou o Prefeito.



O secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária ressaltou que o projeto faz parte do ‘Pra Cima Terê’ – Programa de Fortalecimento Econômico e Geração de Emprego. “O Novo Promaj está inserido no eixo ‘Emprega Terê’ e é uma importante iniciativa da Gestão Municipal para a preparação desses jovens para o primeiro emprego e sua qualificação profissional, a fim de que tenham mais oportunidades no mercado de trabalho quando deixarem o projeto”, destacou Lucas Guimarães.



O secretário de Desenvolvimento Social salientou a premissa social na nova etapa do projeto: “Esse é o diferencial que acompanha o projeto desde a sua idealização. Para se candidatar a uma vaga, o adolescente precisa estar inscrito no Cadastro Único, ou seja, ter renda familiar de até três salários mínimos. Isso significa que além de oferecer a experiência do primeiro emprego de carteira assinada, o Novo Promaj também oferece a oportunidade de mudança de realidade para diversas famílias necessitadas em nossa cidade, mostrando a preocupação da gestão municip al com quem mais precisa de oportunidades”, frisou Valdeck Amaral.



As inscrições para o Novo Promaj continuam abertas e os jovens podem se candidatar a qualquer momento, passando por um processo seletivo e sendo chamados assim que novas vagas forem abertas. As inscrições podem ser feitas por meio do link https://bit.ly/PROMAJ