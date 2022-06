2ª edição da maratona ‘Claro Uphill Serra dos Órgãos’ acontece dias 2 e 3 de julho em Teresópolis - Divulgação

Publicado 29/06/2022 17:56

Teresópolis sedia, nos próximos sábado e domingo, dias 2 e 3 de julho, a 2ª edição da maratona ‘Claro Uphill Serra dos Órgãos 2022’. Com provas inéditas de 5km e de 8,5km, além da meia maratona de 21km, a corrida mescla a adrenalina e a imprevisibilidade de um percurso de subida, tendo como cenário o Dedo Deus e a cadeia de montanhas do entorno.



Apresentada pela Claro e organizada pela X3M Entretenimentos, a corrida tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e faz parte da programação do 131º aniversário de Teresópolis.