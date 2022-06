Fase de testes do Novo Promaj começa nesta quarta-feira, 29 - Bruno Nepomuceno

Publicado 29/06/2022 17:24

A fase de testes do Novo Promaj Rotativo começa nesta quarta-feira, 29, seguindo até o dia 10 de julho, ou seja, não haverá cobrança no sistema rotativo de vagas neste período. O decreto que regulamenta a Lei Municipal 292/21 que implementa o programa no município foi publicado no Diário Oficial eletrônico do município, desta terça-feira, 28 (https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/523).



De acordo com o decreto, fica a Secretaria Municipal de Segurança Pública autorizada a cobrar pela utilização de espaço público para estacionamento nos locais compreendidos por zona comercial, a importância de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por um período de uma hora, nas áreas demarcadas em passeio público, das 8h30 às 18h30, de segunda-feira a sábado.



Durante o período de testes, os motoristas que estacionarem nas vias listadas abaixo serão orientados pelos jovens do programa Novo Promaj a utilizarem o sistema de parquímetro instalado nas áreas, sem cobrança pelo uso das vagas demarcadas. O sistema de estacionamento rotativo traz diversos benefícios para os usuários do sistema, tais como, mais vagas disponíveis, maior rotatividade comercial, tolerância de 15 minutos para todas as vagas, pagamento fracionado, no valor de R$ 1,25 a cada 30 minutos.



Quando terminar o período de testes, o pagamento pelo uso das vagas poderá ser feito por meio do aplicativo Digipare, cartões de débito ou crédito, PIX ou em dinheiro nos estabelecimentos comerciais credenciados. Haverá também uma Central de Atendimento aos usuários por telefone (0800 941 3444).



A Prefeitura ressalta que motociclistas, idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência deverão estacionar exclusivamente em áreas previamente demarcadas e, nestes locais, não pagarão tarifa. Além disso, o Prefeito Vinicius Claussen encaminhou pedido de autorização para a Câmara Municipal para que também fiquem isentos de tarifa os moradores de imóveis que não haja estacionamento (próprio ou franqueado), no período da noite até às 10h da manhã do dia seguinte.



De acordo com o decreto, fica estabelecido como Zona Comercial para fins de estacionamento rotativo, as seguintes vias, logradouros e espaços públicos:



- Av. Delfim Moreira - Da Rua Olegário Bernardes até a Rua Manoel José Lebrão;

- Av. Feliciano Sodré - Da Rua Cel. Antônio Santiago até a Rua Tenente Luiz Meirelles (toda a extensão);

- Av. José Joaquim de Araújo Regadas - Da Rua Manuel Madruga até a Av. Delfim Moreira (toda a extensão);

- Av. Lúcio Meira - Da Rua Tenente Luiz Meirelles até a Rua Manoel José Lebrão (toda a extensão);

- Av. Oliveira Botelho - Da Rua Augusto do Amaral Peixoto até a Rua Sloper;

- Rua Alice Quintela Maurici Regadas - Da Rua Manuel Madruga até a Av. Delfim Moreira (toda a extensão);

- Rua Augusto Amaral Peixoto - Da Rua Sebastião Lacerda até a Av. Oliveira Botelho (toda a extensão);

- Rua Capitão Edmundo do Nascimento - Av. Delfim Moreira (toda a extensão);

- Rua Carmela Dutra - Da Rua Cel. Antônio Santiago até a Rua Tenente Luiz Meirelles (toda a extensão);

- Rua Cel. Antônio Santiago - Da Rua Carmela Dutra até a Av. Feliciano Sodré;

- Rua Chaves Faria - Da Rua Waldir Barbosa Moreira até o número 173;

- Rua Dr. Aleixo - Da Av. Delfim Moreira até a Rua Heitor de Moura Estevão (toda a extensão);

- Rua Dr. José Mendonça Clark - Da Av. Delfim Moreira até o final da via (toda a extensão);

- Rua Duque de Caxias - Da Av. Lúcio Meira até a Av. Delfim Moreira (toda a extensão);

- Rua Edmundo Bittencourt - Da Rua Manuel Madruga até a Av. Delfim Moreira (toda a extensão);

- Rua Emile Ducummunn - Da Av. Delfim Moreira até a Av. Lúcio Meira (toda a extensão);

- Rua Estado de Israel - Da Rua Parú até a Rua Magé (toda a extensão);

- Rua Fernando Martins - Da Rua Heitor de Moura Estevão até a Rua Muqui;

- Rua Francisco Sá - Da Rua Heitor de Moura Estevão até a Rua Muqui;

- Rua Heitor de Moura Estevão - Da Av. Lúcio Meira até a Rua Manoel José Lebrão (toda a extensão);

- Rua Jorge Lóssio - Da Rua Sebastião Lacerda até a Rua Alfredo Rebello Filho;

- Rua José Augusto da Costa - Da Rua Francisco Sá até a Av. Lúcio Meira;

- Rua Magé - Da Rua Carmela Dutra até a Rua Nilza Chiapeta Fadigas (toda a extensão);

- Rua Major Carvalho - Da Rua Waldir Barbosa Moreira até a Rua Purús (toda a extensão);

- Rua Manuel Madruga - Da Rua Edmundo Bittencourt até o final da via (toda a extensão);

- Rua Monte Líbano - Da Rua Manuel Madruga até a Av. Delfim Moreira (toda a extensão);

- Rua Muqui - Da Rua Francisco Sá até a Rua Fernando Martins;

- Rua Nilza Chiapeta Fadigas - Da Rua Magé até a Rua Tenente Luiz Meirelles

(toda a extensão);

- Rua Nova Friburgo - Da Rua Carmela Dutra até a Rua Nilza Chiapeta Fadigas (toda a extensão);

- Rua Padre Tintório - Da Av. Delfim Moreira até a Rua Solimões (Entorno da Praça Baltazar da Silveira);

- Rua Parú - Da Rua Carmela Dutra até a Rua Estado de Israel;

- Rua Praça Nilo Peçanha - Da Rua Sebastião Lacerda até a Av. Oliveira Botelho (toda a extensão);

- Rua Solimões - Da Av. Delfim Moreira até a Rua Padre Tintório (toda a extensão - Entorno da Praça Baltazar da Silveira);

- Rua Waldir Barbosa Moreira - Da Rua Ten. Luiz Meirelles até a Av. Delfim Moreira (toda a extensão).