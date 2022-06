Grupo de participantes do 3º Encontro de Unidades K9 de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Grupo de participantes do 3º Encontro de Unidades K9 de TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 27/06/2022 21:23

Comandante da GCM de Teresópolis, Gil Wellington (ao centro), com participantes do 3º Encontro de Unidades K9 Bruno Nepomuceno

: Secretário de Segurança Pública de Teresópolis, Marcos Antonio da Luz (ao centro), com os organizadores do Encontro e agentes da GCM de Teresópolis Bruno Nepomuceno

A equipe da 1ª Companhia de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal (GCM) se destacou durante o 3º Encontro de Unidades K9 de Teresópolis, promovido neste sábado, 25/06, e domingo, 26/06. Durante o evento de aperfeiçoamento de conhecimentos e de troca de experiências, instrutores acompanharam cães treinados em provas de intervenção e de detecção de armas e de materiais entorpecentes e explosivos, na sede da Associação dos Servidores do Ban co Central, no bairro Carlos Guinle.A 1ª Cia de Operações com Cães da GCM de Teresópolis conquistou o 1º lugar na prova de detecção, com os agentes Gustavo Passos e Alessandra da Graça e o cão DJ, e 2º lugar com os agentes Robson e Rezende e a cadela Sheron. O 3º lugar ficou com a equipe da Polícia Penal de Minas Gerais. Nas provas de intervenção, os agentes Átila e Felipe Loures, de Teresópolis, conquistaram o 2º lugar com o cão Apolo. O 1º lugar foi do agente Júlio Cesar, da Core/PCERJ, com o cão Mali, e a 3ª colocação ficou com os agentes Vargas e Senra, do Ceresp-MG, com o cão Nitro Saint Jacques.“A GCM possui 12 cães e realiza um trabalho sério e comprometido de treinamento. Tanto que a 1ª Cia de Operações com Cães é cada vez mais solicitada pelas forças de segurança para apoio nas ações conjuntas de intervenção e detecção de drogas e armas e em busca e resgates de pessoas, sempre com ótimos resultados”, assinalou o subsecretário de Segurança, Gil Wellington, que é comandante da Guarda Civil Municipal de TeresópolisRealizado pelos canis Gold K9, K9 Comando e Murzim, com apoio da Prefeitura/Secretaria Municipal de Segurança Pública/GCM, o encontro reuniu equipes k9 da Aeronáutica, Polícia Federal, Marinha/Agência da Capitania dos Portos de Paraty/RJ, Mogi Mirim/SP e Nova Odessa/SP, Centro de Remanejamento do Sistema Prisional-Polícia Penal de Juiz de Fora (Ceresp-MG), Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (Core/PCERJ), Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase-RJ) e das guardas civis municipais de Teresópolis, Petrópolis, Mangaratiba e de Macaé.“Parabenizo todas as equipes que participaram do 3º Encontro K9 de Teresópolis e que demonstraram a excelência do trabalho de combate ao crime com os agentes caninos. Nosso agradecimento por mais esta oportunidade de aprimoramento de técnicas e de experiências em prol da segurança pública”, pontuou o secretário municipal de Segurança Pública de Teresópolis, Marcos Antonio da Luz.