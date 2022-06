Escola de Bonsucesso recebe novo espaço pedagógico visando sustentabilidade - Divulgação

Publicado 26/06/2022

A Escola Municipal Francisco Maria Dállia, localizada no Bairro de Bonsucesso, no 3º Distrito, inaugurou, nesta última terça (21), um novo espaço recreativo para os alunos. Dedicado às crianças, esse novo ambiente foi totalmente revitalizado para que possam brincar e produzir diversas atividades. A inauguração começou às 9h, e contou com muitas brincadeiras e jogos, proporcionando um dia cheio de atividades e diversão.



O evento foi dividido em dois dias: o primeiro foi para os alunos do Pré e do 1º Ano, com atividades de circuitos e obstáculos. O segundo dia foi para os alunos do 2º ao 5º Ano, com jogos de corrida, queimada e cabo de guerra. A partir de agora, os 558 estudantes contam com um novo espaço recreativo e cultural.



A construção do espaço foi realizada com recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Governo Federal. Vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o auxílio financeiro é uma repactuação de recursos não utilizados na sustentabilidade.



“Com o PDDE é possível custear novos investimentos para a educação pública de Teresópolis com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino e promoção da importância da sustentabilidade aos nossos alunos. Além desse recurso, nossas unidades também contam com os recursos descentralizados do GFED, que o Prefeito Vinicius Claussen vem repassando desde 2019 para a Educação e que tem possibilitado também importantes investimentos em reformas, compra de materiais e mobiliário e outras intervenções nos espaços escolares”, afirma a Secretária de Educação, Satiele Santos.



A diretora da escola, Silvana Granito, também comemorou e agradeceu pelo novo espaço. "Meu sentimento é de gratidão por estar proporcionando esse espaço para as crianças. Era um pátio muito grande, mas que não tinha funcionalidade. Agora é um espaço pedagógico, desenvolvido e apropriado para elas. Além de ser um espaço para lazer, o mesmo abre possibilidades na construção dos saberes e inova o processo de aprendizagem dos alunos, tanto na parte pedagógica, como na esportiva e lúdica”.



“Quero agradecer também aos meus pequenos, pela colaboração e por serem solícitos durante a reforma. É uma felicidade muito grande ver a alegria e o sorriso no rosto de cada um. Também é uma felicidade para toda equipe escolar, que sonhou com esse espaço”, finalizou Silvana.