Encontro regional de Unidades K9 neste fim de semana em Teresópolis - Divulgação

Publicado 24/06/2022 21:34

Marcado para este sábado, 25/06, e domingo, 26/06, o 3º Encontro de Unidades K9 de Teresópolis vai reunir forças policiais e guardas civis municipais de unidades k9 de várias cidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e de Minas Gerais. Na programação, provas de faro, de buscas de armas e entorpecentes, de abordagem e de condução dos animais.



Com realização dos canis Gold K9, K9 Comando e Murzim e apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública/Guarda Civil Municipal, o evento acontecerá na sede da Associação dos Servidores do Banco Central – ASBAC, com o objetivo de promover a interação das instituições de segurança pública, com troca de experiências para o aprimoramento das técnicas utilizadas.



“Desde 2014, trabalhamos com cães treinados, por meio da 1ª Companhia de Operações com Cães, e temos nos destacado nas operações conjuntas com as forças policiais em ações de proteção e busca de armas, entorpecentes e explosivos”, relata Gil Wellington, comandante da Guarda Civil Municipal de Teresópolis



“Encontros como este atendem o planejamento estratégico de segurança pública da Gestão Municipal e contribuem para aperfeiçoar o trabalho que prestamos em benefício da população”, assinala o secretário municipal de Segurança Pública, Marcos Antonio da Luz.



Serviço:

•3º Encontro de Unidades K9 de Teresópolis

•Dias: Sábado, 25, e domingo, 26 de junho

•Hora: A partir das 8h

•Local: ASBAC – Associação dos Servidores do Banco Central

•(Av. Tobias Barreto, 380, bairro Carlos Guinle – em frente ao Horto Municipal)