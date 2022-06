Secretária Municipal de Esporte e Lazer, Geovânia Maia vereadora Erika Marra, representando a Câmara Municipal de Teresópolis e a Gerente do Sesc Teresópolis; Paula Gueiros, atleta olímpica e vencedora dos Jogos Pan-Americanos 2011, Juciely Silva, representante da comissão técnica, Bruno Rocha. - Divulgação

Publicado 24/06/2022 18:23

1º festival de vôlei é realizado em Teresópolis e contou com a presença de atletas do Sesc Flamengo

Evento no Ginásio Pedrão comemorou o Dia Nacional do Vôlei, celebrado em 27 de junho

O evento teve a presença das jogadoras do Sesc Flamengo, Juciely Silva e Monique Pavão, além de um representante da comissão técnica, Bruno Rocha. A abertura da programação foi feita pela Secretária Municipal de Esporte e Lazer, Geovânia Maia, que comentou sobre a iniciativa de promover eventos na cidade que buscam orientar a população sobre a importância da prática esportiva para o bem-estar.

“Ficamos muito contentes em realizar o 1º festival de vôlei aqui no ginásio, visto que o esporte é uma ferramenta fundamental no processo de desenvolvimento social, educacional e de saúde do ser humano. Agradeço ao Prefeito Vinicius Claussen por incentivar a promoção de eventos itinerantes que visam conscientizar a população da importância da prática de esportes e, ao mesmo tempo, promover o lazer para todos”, disse.

Representando a equipe do Sesc Flamengo, capitã do time, atleta olímpica e vencedora dos Jogos Pan-Americanos 2011, Juciely Silva, agradeceu a equipe da Secretaria de Esporte pelo convite para participar do festival. “Estamos muito felizes por contribuir com este festival de voleibol, mesmo porque sabemos que o esporte é uma ferramenta de transformação na vida de muitas crianças, e nós acreditamos que da mesma maneira que modificou a nossa, possa fazer o mesmo com a delas. Motivar, incentivar e ser referência para elas é nosso objetivo”, comentou a atleta.

Para os atletas presentes no evento a aproximação com o público mostra a importância do esporte como ferramenta educacional. Monique Pavão, também esportista, disse que o vôlei influenciou a vida adulta dela. “É muito gratificante participar de um evento como este porque quando eu era criança tinha minhas referências (no esporte) e hoje eu posso ser o mesmo para outras crianças”, explicou.

Na ocasião, também esteve presente a vereadora Erika Marra, representando a Câmara Municipal de Teresópolis e a Gerente do Sesc Teresópolis, Paula Gueiros.