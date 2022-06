Força tarefa enfrenta o crime em Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Publicado 24/06/2022 17:00

Objetivo da ação foi cumprir quatro mandados de prisão nas comunidades do Rosário, Pérpetuo e Pimentel, localizadas no bairro de São Pedro, além de Pessegueiros, em Teresópolis. Policiais do 30º BPM levantaram informações, através do serviço de inteligência, para chegar à prisão dos suspeitos, junto com a 110ª Delegacia de Polícia.



Com a apresentação da autoria e materialidade dos fatos, houve a expedição de mandados de prisão, busca e apreensão. Na operação, um suspeito foi preso e, junto com ele, grande quantidade de drogas. Um dos investigados reagiu atirando contra os policiais militares, tendo sido atingido e morto.