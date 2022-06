Teresópolis procura modelo para criar ouvidoria-mirim - Divulgação

Publicado 23/06/2022 21:25

Com o objetivo de ampliar os canais de comunicação com a população e de incentivar a cidadania, a Prefeitura, por meio da Ouvidoria Geral e da Subsecretaria de Projetos Especiais, buscou a experiência da Prefeitura de Belford Roxo para a criação da Ouvidoria Mirim de Teresópolis.



De cunho educativo, o projeto do município da Baixada Fluminense foi implantado em 2018 com a proposta de tornar os alunos do 2º segmento do Ensino Fundamental das redes estadual e municipal de ensino um agente sócio cultural, que participa da discussão dos problemas do entorno de seu ambiente escolar e do seu bairro. Pelo projeto, as demandas são repassadas para a Ouvidoria Geral do Município para o devido encaminhamento aos órgãos competentes.



“É uma iniciativa interessante para desenvolver nos adolescentes o senso de responsabilidade social e que poderá contribuir para a construção de políticas públicas baseadas nas demandas dos ouvidores mirins. Estamos avaliando tecnicamente essa proposta, junto com a Secretaria Municipal de Educação”, comentou o Ouvidor Geral de Teresópolis, Leonardo Manso.



Acompanhado por Luciene Queiroz, coordenadora da Ouvidoria da Prefeitura, e pela subsecretária municipal de Projetos Especiais, Anna Braga, Leonardo Manso foi recebido pela Ouvidora Geral de Belford Roxo, Joice Bigatti, e equipe. “É mais um trabalho inspirador para implementarmos em Teresópolis e, seguindo a orientação do Prefeito Vinicius Claussen, aprimorar o atendimento à população”, concluiu.