Secretária Municipal de Turismo, Elizabeth Mazzi, Subsecretário Estadual de Grandes Eventos, Marcelo Monfort, Coordenador de Turismo Cervejeiro, Leonardo Botto, o superintendente de Defesa Civil do Município do Rio de Janeiro, Lauro Botto, com o assessor André Binnios, e o produtor de eventos Azra El Akbar - Bruno Nepomuceno

Secretária Municipal de Turismo, Elizabeth Mazzi, Subsecretário Estadual de Grandes Eventos, Marcelo Monfort, Coordenador de Turismo Cervejeiro, Leonardo Botto, o superintendente de Defesa Civil do Município do Rio de Janeiro, Lauro Botto, com o assessor André Binnios, e o produtor de eventos Azra El AkbarBruno Nepomuceno

Publicado 22/06/2022 21:45

Comemorando recente aprovação de projeto de lei pelo Senado que dá a Teresópolis o título de Capital Nacional do Lúpulo – e que aguarda sanção presidencial, a Gestão Municipal anuncia para setembro a realização do Festival do Lúpulo, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo/Subsecretaria de Grandes Eventos. Mais do que promover a cultura da bebida, a proposta é fortalecer a vocação turística cervejeira da região, impulsionando toda a cadeia econômica envolvida.



Este foi o tema da reunião realizada nesta terça-feira, 21/06, quando o Prefeito Vinicius Claussen, acompanhado da secretária municipal de Turismo, Elizabeth Mazzi, recebeu o subsecretário estadual de Grandes Eventos, Marcelo Monfort. Participaram do encontro o coordenador de Turismo Cervejeiro, Leonardo Botto, o superintendente de Defesa Civil do município do Rio de Janeiro, Lauro Botto, com o assessor André Binnios, e o produtor de eventos Azra El Akbar.



“No final de agosto, realizaremos um grande evento, no centro do Rio, dando início a um calendário regional para promover as rotas cervejeiras do estado. Em setembro, participaremos do festival que pretende promover Teresópolis como Capital do Lúpulo, quando montaremos estandes na cidade com os cervejeiros da região, mostrando o que o interior tem de bom para oferecer. A proposta do Governo do Estado é movimentar o turismo e a economia em todas as regiões fluminenses, fortalecendo as rotas cervejeiras e fazendo com que os turistas passem mais de um dia nas cidades”, relatou Marcelo Monfort.



De acordo com o Prefeito Vinicius Claussen, Teresópolis marcará presença na abertura do calendário cervejeiro regional, em agosto. “Vamos participar desse evento, que colocará a rota cervejeira da Serra Verde Imperial em destaque. Em setembro, realizaremos o Festival do Lúpulo de Teresópolis, envolvendo o trade turístico e de negócios, promovendo a cultura cervejeira com atrações focadas na família e aliando o ecoturismo à experiência de Serra”, assinalou Vinicius Claussen, acrescentando que a previsão é de que Teresópolis receba a etapa estadual do evento cervejeiro regional em março de 2023.



O prefeito citou ainda que o balanço divulgado pelos organizadores do festival Serveja Teresópolis, realizado no feriado prolongado de Corpus Christi, comprova o impacto positivo dos eventos cervejeiros na cadeia econômica da cidade: público de 65 mil pessoas em 4 dias de festival, geração de 850 empregos diretos, 96 artistas locais contratados e mais de R$ 10 milhões injetados na economia. “Vamos nos aliar ao Governo do Estado para promover um evento de excelência e que destaque esse grande arranjo produtivo local, que é a Rota Cervejeira”, finalizou Vinicius Claussen.