Estrada Rio-Teresópolis tem trecho interditado nestas 3f e 4f - Divulgação

Estrada Rio-Teresópolis tem trecho interditado nestas 3f e 4fDivulgação

Publicado 21/06/2022 12:33

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) avisa aos usuários da Rodovia Santos Dumont (BR-116/RJ) que na terça (21/06) e quarta-feira (22/06), ocorrerá interferência no trecho da Serra com fechamento do acostamento no km-91,3 (antes da Parada da Santa) no sentido Teresópolis. A interdição será apenas no acostamento, entre 8h e 18h, nos dois dias, para permitir a instalação de poste para câmera de videomonitoramento.



Embora as intervenções estejam sujeitas às boas condições climáticas e de trafegabilidade da via, a CRT sugere aos usuários para que planejem seus deslocamentos com antecedência, em função de possíveis retenções. Os locais estarão devidamente sinalizados e equipes da CRT serão mantidas no trecho para orientação dos motoristas. Para outras informações os usuários da BR-116/RJ devem ligar nos números 0800-0210278 e 0800-0210279 (deficientes auditivos e de fala), que funcionam em plantão 24h.