Reforço da vacina contra Covid 19 para pessoas acima de 45 anos a partir de hoje em TeresópolisDivulgação

Publicado 21/06/2022 11:24

Nesta terça-feira (21), a Prefeitura Municipal de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começa a aplicar a segunda dose de reforço contra a Covid-19 no público a partir de 45 anos de idade. O município segue nota técnica enviada pelo Ministério de Saúde, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ).



De acordo com a orientação, a dose adicional deve ser aplicada no público que já tenha completado o esquema vacinal e recebido uma dose de reforço há, no mínimo, 4 meses.

O imunizante deve ser das farmacêuticas Pfizer, Janssen ou Astrazeneca.

A segunda dose de esforço está disponível em todas as unidades de saúde da cidade e interior que aplicam vacinas contra a Covid-19 na população adulta, de acordo com o cronograma de cada local.