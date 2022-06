Procurador-geral de Teresópolis, Gabriel Palatnic, e Deputado Federal Hugo Leal participam de encontro para investimentos em rodovias pelo Sistema Rodoviário Rio -Valadares - Divulgação

Procurador-geral de Teresópolis, Gabriel Palatnic, e Deputado Federal Hugo Leal participam de encontro para investimentos em rodovias pelo Sistema Rodoviário Rio -ValadaresDivulgação

Publicado 17/06/2022 16:00

O Procurador-geral do Município Dr. Gabriel Palatnic, representou Teresópolis em reunião em que o Ministério da Infraestrutura e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) apresentaram os investimentos previstos pelo grupo EcoRodovias, vencedor do leilão de concessão do Sistema Rodoviário Rio-Valadares, que compreende três rodovias federais: BR-116/RJ/MG – que abrange trecho da Estrada Rio-Teresópolis, BR-465/RJ e BR-493/RJ.



Realizado nesta segunda-feira, 13/06, no Rio de Janeiro, o encontro com os representantes dos municípios do Estado do Rio de Janeiro diretamente impactados pelo novo Sistema foi solicitado pelo Deputado Federal Hugo Leal, 3º vice-presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal.



“No ano passado, o Prefeito Vinicius Claussen acompanhou de perto as etapas do processo de concessão federal da Rodovia Rio-Teresópolis. Inclusive, com a apresentação de contribuições ao edital. A Gestão Municipal segue neste acompanhamento para garantir os interesses de Teresópolis, pois se trata de uma concessão de 30 anos”, avaliou Gabriel Palatnic.



Com investimento previsto de R$ 11,3 bilhões nos 30 anos de duração do contrato, a nova concessão deve gerar mais de 150 mil empregos diretos, indiretos e efeito-renda. Entre as intervenções previstas estão 303,2 quilômetros de duplicações e 255,2 quilômetros de faixas adicionais, além de 7,7 quilômetros de ampliação da capacidade na Serra de Teresópolis, medida que promoverá mais segurança, fluidez e um menor impacto ambiental na região.



Também há previsão de que as tarifas de pedágio sejam reduzidas de forma progressiva e a adoção do sistema free flow de cobrança por livre passagem na Região Metropolitana do Rio de Janeiro a partir do sexto ano de vigência.



Considerada uma região estratégica pela extensão de 726,9 quilômetros e pelo volume de tráfego, a Rio-Valadares atravessa 37 municípios – 22 em Minas Gerais e 15 no Rio de Janeiro. Trata-se da única rota, a partir da capital fluminense, disponível para contornar a Baía de Guanabara, permitindo o acesso à região dos Lagos, ao norte do estado, e às regiões Norte e Nordeste do país.