Maior festival de cerveja do Estado do Rio acontece de quinta-feira a domingoPixabay

Publicado 16/06/2022 09:47

Considerado o maior evento cervejeiro do interior do Estado do Rio de Janeiro, o ‘Serveja’, começou nesta quinta-feira, 16, e vai até domingo, 19, no Parque Regadas (Avenida José Joaquim de Araújo Regadas) e na Praça Olímpica Luís de Camões, no centro. Com isso, a Secretaria de Segurança Pública, através da Guarda Civil Municipal, montou um esquema especial de desvios e interdições, para minimizar os impactos causados no trânsito nas vias próximas ao evento, e tornar o deslocamento mais seguro para pedestres e veículos. Em todo o período, guardas civis municipais estarão nas ruas orientando a população.



Nesta terça-feira, 14, o Parque Regadas teve o estacionamento de veículos interditado a partir de meia noite para montagem da estrutura do evento e a organização dos equipamentos e food trucks de expositores, com a circulação liberada para veículos até as 20h desta quarta-feira, 15. A interdição permanecerá até as 13h da segunda-feira, 20.



A partir de quinta, os motoristas que estiverem trafegando pela Delfim Moreira poderão descer as ruas Alice Quintela Maurici Regadas e Edmundo Bittencourt (esta somente durante o dia, até às 18h), acessando o sinal do Parque Regadas, dali acessa a Avenida Lúcio Meira, sentindo Alto ou Vale do Paraíso.



Também a partir das 20h desta quarta, já não foi possível estacionar na Av. Delfim Moreira, entre o Teresópolis Shopping e o banco Itaú, sentido antiga Casa de Saúde N. S. de Fátima. O estacionamento no entorno da Praça Olímpica Luís de Camões foi fechado desta quinta até domingo, entre 18h e 00h30, para o público em geral. Será permitido somente aos moradores do entorno estacionar no local.



A 7ª edição do ‘Serveja Teresópolis’ contará com shows em dois palcos, cervejas artesanais, gastronomia, feira de moda, arte, design, decoração, artesanato, espaço kids e muito mais. O evento é Pet Friendly.