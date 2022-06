Prefeitura de Teresópolis divulga órgãos públicos que irão funcionar neste feriadão - Divulgação

Publicado 15/06/2022 18:56

Devido ao feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira, 16, e ao Ponto Facultativo, nesta sexta-feira, 17, a Prefeitura e as repartições públicas municipais ficam fechadas nestes dias. O atendimento ao público retorna na próxima segunda-feira, 20.



Porém, durante o feriado, a população terá atendimento garantido em todos os serviços considerados essenciais, como emergência médica e informações ao turista. Em caso de denúncias de abusos, a Secretaria da Mulher estará atendendo em esquema de plantão no Núcleo de Atendimento à Mulher, na 110º DP, das 9h às 19h, todos os dias do feriado. Denúncias também podem ser feitas pelo telefone 153.



Serviços essenciais: A população terá atendimento normal de coleta de lixo domiciliar e de orientação do trânsito. As equipes da Defesa Civil e do Cemitério Municipal manterão sua rotina.



Saúde: Para atendimento médico de urgência estão disponíveis no município as unidades de saúde: Unidade de Saúde Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, e Serviço de Pronto Atendimento, em Bonsucesso, funcionam em regime de plantão 24h; Instalada na Rua Tenente Luiz Meirelles, no Bom Retiro, a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA 24h) funciona dia e noite, inclusive sábado, domingo e feriados, para atender os casos de urgência e de emergência de baixa e média complexidade. PSF’s e Unidades Básicas de Saúde ficam fechados na quinta, 16, e na sexta, 17, Ponto Facultativo, retomando atendimento na segunda, 20.



Testagem Covid-19: Pessoas com sintomas suspeitos de Covid-19 são atendidas todos os dias, inclusive finais de semana e feriados, das 8h às 20h, no Centro de Testagem montado no Ginásio Pedrão. Unidades de saúde instaladas nos bairros também realizam os testes, de acordo com calendário divulgado diariamente nas redes sociais da Prefeitura.



Escolas municipais: Devido aos feriados de Santo Antônio, 13, e de Corpus Christi, 16, e ao Ponto Facultativo, 17, não haverá aula nas escolas municipais esta semana. As aulas retomam na segunda-feira, 20.



Feirinha: Os estandes de moda e artesanato e a praça de alimentação da Feirarte, a popular Feirinha do Alto, funcionarão desta quinta, 16, até domingo, 19, das 10h às 18h.



Feira Artes Manuais: As novidades da feira de artesanato Teresópolis Artes Manuais poderão ser conferidas desta quinta, 16, até domingo, 19, das 9h às 16h, no Centro de Atendimento ao Turista, no Soberbo.



Horto Municipal: Localizado na Avenida Tobias Barreto, 21, no bairro Quarenta Casas, o Horto Municipal Carlos Guinle fica aberto para visitação até o próximo domingo, 19, das 8h às 16h, e fecha na segunda, 20, para manutenção. A administração do horto informa que há bebedouro no local e que os visitantes devem levar copos ou garrafas (squeeze) para beber água.