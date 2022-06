Líderes empresariais se reúnem com Prefeito Vinicius Claussen no Rio de Janeiro - Bruno Nepomuceno

Publicado 14/06/2022 22:19 | Atualizado 14/06/2022 22:27

O Prefeito Vinicius Claussen participou, na última nesta terça-feira (7), do evento 'LIDE Futuro Mentoring', no Rio de Janeiro, promovido pelo LIDE - Grupo de Líderes Empresariais. Durante a mentoria, o Prefeito apresentou, para empresários dos segmentos público e privado, uma palestra sobre a gestão pública realizada no município de Teresópolis, com destaque para projetos e ações em andamento para o desenvolvimento e crescimento da cidade.



Formado por lideranças jovens, formadoras de opinião, dispostas a contribuir para um debate em prol de um país melhor e mais desenvolvido, o LIDE FUTURO é um movimento empresarial que reúne jovens entre 20 e 39 anos, formado por pessoas físicas que estão transformando e impactando os seus mercados com novos modelos de atuação, novas tecnologias e negócios disruptivos. Também são membros do grupo, agentes de mudança da sociedade ou líderes sociais/empresariais, dispostos a desenvolver redes de relacionamento, influência, atualização e aperfeiçoamento de conhecimento e promoção de conteúdo.



Contribuindo para um bate-papo leve e dinâmico, o prefeito Vinicius Claussen apresentou as dificuldades e oportunidades de negócios para que a cidade possa prosperar, destacando projetos que Teresópolis oferece para atrair novos investimentos, por exemplo, o ‘Tere Tão Bela’.



Buscando identificar novas oportunidades e propor ações estratégicas de crescimento, com políticas públicas mais eficientes, o prefeito enfatiza que, "liderança, planejamento e gestão são premissas que norteiam o desenvolvimento e crescimento de uma cidade. Para que o protagonismo de determinado lugar seja estimulado e reconhecido, é preciso pensar o que pode ser feito para superar os resultados e ultrapassar as expectativas desejadas. Em Teresópolis, a nossa gestão é baseada em três pilares: transparência, humanização, e tecnologia”, destacou o Prefeito acompanhado do secretário Vinicius Oberg (Ciência e Tecnologia) e do subsecretário Filipe Rebello (Ordem Pública).



O evento, com a missão de promover negócios, networking e troca de conhecimento foi muito proveitoso, com rica troca de relacionamento e de experiências. Também marcaram presença o Deputado Estadual Alexandre Freitas e um representante do Pedro Duarte, vereador do Rio.





A empresária Rosecler Bilibio ficou satisfeita com a palestra. “Ter a oportunidade de ouvir e conversar com o Prefeito de Teresópolis foi enriquecedor. De fato, ele mostrou que o município está sendo cuidado com muito planejamento. Como empresária, fico muito feliz com a mensagem passada", disse.