Crianças da Escola Municipal Alice Suassuna visitam o 30º Batalhão da Polícia Militar em Teresópolis - Divulgação

Publicado 13/06/2022 16:40

A visitação, ocorrida no dia 7 de junho, foi coordenada e monitorada pelo SGT Amaral do Proerd, Diretora Fabiana, Professora Núbia e auxiliares da escola. Os alunos foram recebidos pela Seção de Comunicação Social do 30° BPM.

Ao chegarem, conheceram os policiais da Moto-patrulha e tiraram fotos com eles, tiveram instruções sobre o funcionamento das viaturas e se divertiram com os policiais, passeando dentro do quartel e conhecendo os equipamentos utilizados pelos policiais, quando receberam várias dicas de segurança.

Depois das fotos conheceram as dependências do aquartelamento e o funcionamento das Seções e conheceram a equipe do RANCHO, que preparou um saboroso lanche para as crianças.

Programa PROERD

As aulas do PROERD ajudam a conscientizar as crianças sobre as consequências físicas, sociais e legais do uso das drogas; prepara os jovens para resistirem às pressões dos grupos que incentivam o uso de drogas; as crianças aprendem a dizer não a uma oferta de drogas sem ficarem constrangidas e não se envolverem em atividades criminosas.