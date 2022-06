Secretário de Desenvolvimento Social Valdeck Amaral e membros da COOPVIEIRA - Divulgação

Secretário de Desenvolvimento Social Valdeck Amaral e membros da COOPVIEIRADivulgação

Publicado 11/06/2022 17:33

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social retomou, na última quarta-feira, 08 de junho, a parceria com a Cooperativa COOPIVIEIRA, para a entrega semanal de alimentos provenientes da agricultura familiar. A iniciativa, que ajuda o produtor rural e as famílias carentes, irá entregar mais de 10.000kg de alimentos. As frutas, os legumes e verduras serão distribuídos para famílias inseridas no Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) e para instituições de permanência.



Visando a garantia da segurança alimentar das famílias assistidas pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), que estão inscritas no Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), ou seja, famílias consideradas de extrema vulnerabilidade socioeconômica, e o não desperdício de alimentos próprios para consumo, mas que não tem valor de mercado.

A parceria é viabilizada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que paga a cooperativa parceira pelo alimento que seria descartado, e a instituição recebedora dessa verba faz a distribuição dos mesmos. No caso da COOPVIEIRA, a distribuição é feita para equipamentos da Assistência Social.



“A iniciativa de ações como essas são fundamentais, juntos estamos valorizando a nossa agricultura familiar e garantindo a segurança alimentar das pessoas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, além assegurar um cardápio equilibrado para que as necessidades energéticas e nutricionais sejam adequadamente atendidas em quantidade e qualidade”, destacou o Prefeito Vinicius Claussen.



Nesta primeira semana, foram entregues 2.250kg de alimentos variados, dentre eles poncã, couve mineira, alho poro, salsa, chuchu, batata doce e inhame, com alguns deles possuindo inclusive o Certificado de Produto Orgânico. As hortaliças foram distribuídas para as unidades do CRAS e para o Asilo São Vicente. As entregas continuarão acontecendo semanalmente, onde outras instituições de permanência também serão contempladas.