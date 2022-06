Alunos com necessidades especiais têm tarde de lazer no Shopping Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 10/06/2022 13:46

A convite do Teresópolis Shopping Center, os alunos do Projeto AFESP (Atividades Físicas para os Especiais) ganharam uma sessão exclusiva de cinema, lanche e muita diversão nesta quarta-feira (8). A ação é uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com o Shopping Center.



A Secretária de Esporte e Lazer, Geovânia Maia, agradeceu a equipe do shopping por proporcionarem uma tarde agradável como esta para os alunos.



“Hoje tivemos uma tarde muito feliz. Os alunos do Projeto interagiram muito durante a apresentação do filme, aplaudiram e ficaram muito felizes. Deixo nosso muito obrigada a equipe pelo carinho com nossos alunos”, agradeceu.



Projeto AFESP



Lançado na gestão do Prefeito Vinicius Claussen, o projeto tem como objetivo contribuir com a inclusão de portadores de necessidades especiais tornando-os mais independentes e seguros, assim como elevando a autoestima, melhorando a autoconfiança, e oportunizando, a socialização e sua aceitação. E através das atividades recreativas e desportivas, contribuindo com a melhor qualidade de vida de cada aluno.



O propósito é atender alunos a partir dos sete anos em turmas com, no máximo, 20 pessoas. As aulas são ministradas pelos Professores Isaias, Elias e Diana - profissionais especializados.

As aulas acontecem no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, o Pedrão, (Várzea), 2ª e 4ª nos horários de 15h às 16h/e de 16h às 17h. Temporariamente, as aulas estão sendo realizadas na casa de Portugal, também na Várzea.



As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria de Esportes e Lazer (Ginásio Pedro Jahara – Rua Tenente Luiz Meirelles, 211 – Várzea). É preciso apenas apresentar os seguintes documentos: atestado médico com data; carteira de identidade ou certidão de nascimento do aluno (xerox); carteira de identidade do responsável (xerox – caso o aluno seja menor de idade); declaração escolar com o turno da aula; comprovante de residência (xerox); e foto 3×4.