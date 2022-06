Nova secretária de Turismo de Teresópolis apresenta projetos aos guias de turismos do município - Bruno Nepomuceno

Publicado 09/06/2022 21:31

Realizado nesta terça-feira, 07/06, na Prefeitura, um encontro com os guias de turismo da cidade para apresentar a secretária municipal de Turismo, Elizabeth Mazzi, que assumiu o cargo no final do mês de abril, e os projetos da pasta. O objetivo foi atualizar os profissionais que atuam com o receptivo no município sobre as ações da gestão municipal para fortalecer o setor.

“Este contato é fundamental para trocarmos ideias e nos conectarmos com esses profissionais, a fim de que eles desenvolvam ainda melhor o seu trabalho e apresentem nossos atrativos, nossa história e nossa gente com riqueza de detalhes”, avaliou Elizabeth Mazzi.

Um dos temas abordados foi o Sistema Voucher Eletrônico, plataforma que reúne toda a cadeia produtiva do turismo de Teresópolis e, através da qual, turistas e visitantes poderão agendar pacotes de serviços que incluam passeios, alimentação e hospedagem ou selecionar serviços turísticos avulsos. As atrações do calendário de eventos, a implantação da nova sinalização turística no Circuito Turístico Terê-Fri e as atividades do turismo rural, cultural e de aventura foram outros assuntos da reunião, conduzida pelo subsecretário de Turismo, Henrique Silva.