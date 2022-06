Celebrações de Pedro Lage movimentam cultura em Teresópolis - Mariana Victoria

Publicado 08/06/2022

Publicado 08/06/2022 21:27

Realizadas no último domingo, 05/06, as edições de junho dos projetos ‘Cultura de Raiz’ e ‘Música na Matriz’, da Secretaria Municipal de Cultura, foram marcadas por homenagens. “Foi um domingo cheio de música e poesia que agradou ao público, que teve a chance de conhecer um pouco mais da cultura de nosso município”, comentou a secretária municipal, Cléo Jordão.



Pela manhã, o ‘Cultura de Raiz’ reuniu vários artistas na Casa de Cultura Adolpho Bloch para prestar uma justa homenagem ao poeta Pedro Lage (07/03/1952 – 25/04/2022). Ronaldo Fialho, Patrícia Araújo, Beto Corrêa e a Feira Agroecológica, Regina Carmela, Wanda do Repente, Marcos Dantas, PC, Andréa Sant’ana e Elvira Helena, entre muitos outros, recitaram poesia e interpretaram canções que lembravam o grande poeta.



À tarde, foi a vez do professor e instrumentista Bruno Fonseca, da Escola Municipal de Música Giordano Marrelli – Polo Teresópolis da Escola de Música Villa-Lobos, brindar o público do projeto ‘Música na Matriz’ com o concerto Clássicos da Música Popular, na Igreja Matriz de Santa Teresa. A apresentação teve a participação de Flávio Braz, aluno do professor de violino Max Miranda, e Júlia Augusto e Luethy Mighez, que frequentam as aulas de canto do professor Douglas Clemente.