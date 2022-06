Trânsito no Alto terá interdições a partir desta terça-feira - Bruno Nepomuceno

Publicado 06/06/2022 23:23

Investimento de R$ 1,5 milhão do Governo do Estado do Rio de Janeiro/Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e da Enel, o ‘Festival di Teresa’ tem expectativa de receber até 50 mil visitantes entre os dias 8 e 12 de junho, com a geração de cerca de mil empregos diretos e indiretos, a contratação de mais de 40 artistas locais e previsão de injetar R$ 12,5 milhões na economia local.



Criação da MOX Produções, com apoio da Prefeitura de Teresópolis/Secretaria de Cultura e do Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro, o evento promete transformar Teresópolis em um cantinho da Itália, com música, dança, teatro e culinária típica. Tudo para celebrar o bicentenário de nascimento da Imperatriz Teresa Cristina, nascida em Nápoles, no sul da Itália em 1822 e que dá nome ao município. A programação acontecerá no Palácio Teresa Cristina – sede da Prefeitura, no Espaço Cultural Higino, na Casa de Cultura Adolpho Bloch e na Casa da Memória Arthur Dalmasso.



Além desses locais, até o dia 14/06 trecho da Avenida Oliveira Botelho, no Alto, fica fechado ao trânsito de veículos, com restrições de estacionamento, para receber grande parte da estrutura do festival, que terá entrada gratuita. Passarelas, palcos, telões, e mais de 20 restaurantes com pratos da culinária italiana vão movimentar o evento. O público poderá assistir a shows de música e danças típicas, intervenções de grupo de teatro motorizado inspirado na ‘Comédia Dell´arte’, palhaços, músicos solos, teatro e dança solos.



“Essa retomada de eventos, tanto realizados como apoiados pela Prefeitura, são fundamentais para manter o destino Teresópolis em evidência, atrair turistas e movimentar a nossa economia gerando emprego e crescimento para diversos setores, além de oferecer lazer aos visitantes e à população. E o ‘Festival di Teresa’ chega para atender essas expectativas. Estamos tomando todas as providências para evitar e/ou minimizar eventuais impactos temporários por conta da organização e da estrutura do festival”, assinala o Prefeito Vinicius Claussen.



Programação:

Nesta terça-feira, 07/06, às 19h, na Casa de Cultura Adolpho Bloch, acontece a premiação do concurso temático ‘Soarte Festival di Teresa’. A abertura oficial do evento será na Prefeitura, na quarta-feira, 08/06, a partir das 20h, com a entrega da ‘Medalha Imperatriz Teresa Cristina’ a personalidades que contribuem para a preservação da memória da homenageada.



No Espaço Cultural Higino haverá exibição de filmes ligados à Itália, com mostras de curtas, longas e documentários, desfiles de modas, apresentações de camerata e exposição. Também estão na programação intervenções teatrais durante as comemorações. Na Casa de Cultura Adolpho Bloch e na Casa da Memória Arthur Dalmasso, o público também poderá apreciar exposições sobre a figura da Imperatriz.



Interdições no trânsito: Para o funcionamento de parte da programação do ‘Festival di Teresa’, desde este domingo, 05/06, e até o dia 14/06, o trecho da Avenida Oliveira Botelho, no Alto, entre o Espaço Higino e a Igreja de Santo Antonio, fica interditado para a passagem de veículos e tem restrições de estacionamento. Os pontos de ônibus localizados no trecho interditado estão na mesma altura na Rua Alfredo Rebello Filho. Equipes da Guarda Civil Municipal, da Operação Segurança Presente e d o 30º Batalhão de Polícia Militar ficarão posicionadas nestes trechos para orientar os motoristas.



Sentido Várzea: Para ter acesso ao centro da cidade, motoristas de veículos leves que seguem pela Av. Oliveira Botelho devem entrar na Rua Gonçalo de Castro até a Rua Alfredo Rebello Filho e seguir até a Rua Jorge Lóssio, onde poderão retomar a Oliveira Botelho. Já condutores de ônibus e caminhões devem entrar à direita na Rua Flávio Bortoluzzi de Souza, virar à esquerda na Rua Alfredo Rebello Filho, seguir até a Rua Tietê e acessar a Avenida Alberto Torres no sentido centro da cidade. Nessas vias, está proibido o estacionamento de veículos.



Sentido Alto: Para chegar ao Alto, motoristas de veículos leves que seguem pela Avenida Oliveira Botelho devem virar à direita na Rua Jorge Lóssio, à esquerda na Rua Sebastião Lacerda e entrar à esquerda na Rua Monsenhor Nivaldo para ter acesso à Avenida Oliveira Botelho. Condutores de ônibus e caminhões que seguem pela Avenida Alberto Torres devem entrar à esquerda na Rua Tietê, virar à direita na Rua Alfredo Rebello Filho e seguir até a Rua Flávio Bortoluzzi de Souza até a Avenida Oliveira Botelho. Nessas vias, está proibido o estacionamento de veí ;culos.