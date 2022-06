CRAS Alto tem atividade em comemoração ao Dia do Meio Ambiente - Bruno Nepomuceno

CRAS Alto tem atividade em comemoração ao Dia do Meio AmbienteBruno Nepomuceno

Publicado 06/06/2022 19:56

Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Secretaria de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Alto, promoveu um café da manhã ao ar livre nesta quarta-feira, 01/06, para os participantes de sua oficina de artesanato. A atividade, realizada em parceria com a equipe do Horto Municipal, aconteceu na Praça Governador Portella, na Várzea, e reuniu equipe técnica, artesãs e alunos da oficina. O plantio de uma árvore e a distribuição de mudas de plantas para os presentes marcaram o evento.



A paisagista Denise Marques, coordenadora do Horto Municipal, fez uma breve apresentação sobre as medidas básicas que podem ser tomadas para a preservação do meio ambiente. Como parte da celebração, uma muda de Ipê-do-Cerrado, produzida pela equipe de Jardinagem do Horto Municipal, foi plantada na praça pelas alunas Laura Tavares e Maria do Carmo. Elas se comprometeram a cuidar da árvore, batizada com o nome de CRAS Alto. Além disso, mais de 25 mudas de Coléus e Iresine, também produzidas pelo Horto Municipal, foram doadas para os presentes.



O Horto Municipal doou outras 32 mudas de árvores pra Associação de Moradores do Caleme na continuação do plantio do projeto ‘Florir Teresópolis’, um dos eixos do programa municipal ‘Terê Tão Bela’. E foram doadas ainda seis mudas de árvores e mudas ornamentais para a Escola M. Heleno de Barros Nunes, no Fischer, para um plantio no último sábado, 4. Também em homenagem ao Dia do Meio Ambiente, no último domingo, 5 de junho, no Horto foram doadas 20 árvores nativas aos visitantes. Foram doadas ainda cinco mudas de árvores e mudas de ornamentais produzidas para o Posto de Saúde do Pimentel.



A oficina de artesanato e atividades fora das dependências do CRAS Alto fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Sua principal função é oferecer às famílias em situação de vulnerabilidade social novas oportunidades de reflexão acerca da realidade social, enfrentando o isolamento social, o enfraquecimento ou o rompimento de vínculos familiares e comunitários, além de também combater situações discriminatórias e estigmatizantes.