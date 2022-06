Palestra sobre alimentação alternativa no CRAS do Meudon - Divulgação

Publicado 02/06/2022 17:16

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Meudon, realizou nesta segunda-feira, 30 de maio, palestra informativa sobre alimentação alternativa. Voltada para as famílias assistidas pela unidade, dentre outros assuntos, o reaproveitamento de alimentos foi a principal temática tratada durante a roda de conversa.



Ministrada pela psicóloga e instrutora técnica Aparecida Ximenes, a palestra mostrou aos participantes a importância de uma alimentação saudável para o desenvolvimento dos adultos e, principalmente, das crianças, e como é possível manter esse estilo de vida gastando pouco e utilizando os alimentos por completo, sem nenhum tipo de desperdício, evitando assim o consumo de alimentos ultraprocessados e priorizando o consumo de comida de verdade.



Além da conversa, foi oferecido para os presentes café da manhã com itens como biscoitinhos, bolos e sucos feitos com alimentos que geralmente são descartados pela maioria dos consumidores, como cascas de frutas e talos de hortaliças, para provar aos presentes que além de possível, uma alimentação sem desperdício também pode ser bonita e gostosa. Ao final da palestra, todos receberam um livrinho com receitas dos quitutes que foram consumidos durante o evento.