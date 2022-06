tTitular da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu), Fabrício Medeiros na Escola Municipal Amâncio Azevedo, - Bruno Nepomuceno

Publicado 02/06/2022 10:32

Como parte da campanha Maio Amarelo, o titular da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu), Fabrício Medeiros, esteve na Escola Municipal Amâncio Azevedo, no bairro Cascatinha, dia 18 de maio, quando proferiu palestra com o tema “Mobilidade Urbana” para os alunos do quinto ano, integrando a aula de geografia. O secretário explicou um pouco como funciona a estrutura administrativa municipal e algumas das funções do Poder Executivo e da Smomu.



Fabrício abordou outros temas, como responsabilidade no trânsito enquanto pedestres e futuros condutores, a vigilância às demais pessoas como forma de prevenção de acidentes, evitando atos inseguros que comprometem o direito de ir e vir, e a busca de atitudes que reduzam o uso do automóvel.



A Smomu está à disposição de escolas públicas ou privadas, bem como de instituições e empresas para levar informações úteis que possam ajudar na melhoria de postura dos condutores e preparar crianças e jovens a exercer a cidadania no trânsito da melhor maneira possível. A sede da Smomu fica na Rua Vicente Sobrinho, 80, em Olaria, e o telefone é (22) 2526-9262.