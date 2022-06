Vagas de estacionamento são demarcadas na Feirinha - Andréa Brito

Publicado 01/06/2022 11:08

O Prefeito Vinicius Claussen recebeu na terça-feira, 24, em seu gabinete, conselheiros do Conselho Municipais de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDDPCD), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e integrantes da Associação TEIAA, que reúne pais de autistas. Durante o encontro, o Prefeito apresentou o Plano de Sinalização de Vagas para Idosos e Pessoas com Deficiência no novo sistema de estacionamento rotativo do município, que terão isenção no pagamento do estacionamento.



“Com o rotativo, estamos dando um importante passo em direção ao ordenamento do trânsito em nosso município, nos adequando à legislação sobre o assunto e conseguindo atender aos idosos e às pessoas com deficiência que precisam das vagas exclusivas para se locomover no trânsito com mais segurança e mobilidade”, enfatizou o Prefeito Vinicius Claussen durante a reunião, na qual foi apresentada a planta de sinalização no entorno da Praça Baltazar da Silveira, no centro da cidade, entre outras informações sobre a destinação das vagas para os idosos acima de 60 anos e para veículos conduzidos ou que transportam pessoas com deficiência.



As vagas foram reservadas atendendo à solicitação recorrente dos usuários e à indicação dos conselhos municipais da pessoa idosa e dos PCD`s. As vagas, com área de circulação adequada para que as pessoas que usam cadeiras de rodas possam transportar o equipamento, estão sendo demarcadas em locais de grande circulação de pessoas, de prestação de serviços públicos, tais como Prefeitura, Centro Administrativo, fórum, e unidades de saúde. O número de vagas destinadas aos idosos passou de 13 para 100 e para os PCD`S de 35 para 60.



Os secretários de Segurança Pública, Marcos Antonio Da Luz, e o subsecretário da pasta, Filipe Rebello, e de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, e a subsecretária Iracema Toledo, e a subsecretária de Atenção Básica de Saúde, Cláudia Miguel, e os vereadores Luciano Santos e Teco Despachante também participaram da reunião.



Estacionamento Rotativo:



Além de custear o Novo Promaj, o estacionamento rotativo traz outros benefícios diretos para o município, entre eles, a melhora no ordenamento da cidade, a democratização das vagas para que mais pessoas tenham acesso, melhora na sinalização vertical e horizontal e a garantia das vagas para as pessoas com deficiência e idosos.



A gestão do rotativo será da Prefeitura de Teresópolis e todos os recursos retornam para o município. O único investimento externo foi a licitação realizada para contratação de empresa para aluguel e implantação do sistema que será usado, que também está sendo responsável pela demarcação das vagas e pelo fornecimento dos uniformes e equipamentos.



A previsão de início da operação é na primeira quinzena de junho. Haverá um período prévio de divulgação e orientação sobre o novo sistema, assim como um prazo sem cobrança para adaptação dos usuários.



Cobrança

Todas as vagas terão tolerância de cobrança de 15 minutos. A partir daí, será cobrado o valor estabelecido por lei para a respectiva zona de cobrança de tarifa:



Comercial – nas áreas com maior concentração de estabelecimentos comerciais e de serviços nos bairros da Várzea, Agriões e Alto. Cobrança de R$ 2,50/hora no período das 8h30 às 18h30, de segunda-feira a sábado. O período mínimo é de meia hora, com cobrança fracionada.



Turística – na Feirarte (onde os expositores terão direito a uma vaga por estande e serão isentos da cobrança). A cobrança, que será feita por agentes do ‘Novo Promaj’ ou do ‘Vaga Certa’, terá o valor de R$ 2,00 a cada meia hora, no período das 8h30 às 18h30 nos feriados e fins de semana.



A proposta é que o pagamento seja feito por meio de aplicativo, nos pontos de venda no comércio, por parquímetros e também pelos operadores do Novo Promaj. Serão distribuídos folders e publicados guias com o passo a passo para os usuários adquirirem os tíquetes.



Isenções



Motociclistas, que deverão estacionar exclusivamente em áreas previamente demarcadas e, nestes locais, não pagarão tarifa.



Idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência, desde que estacionem seus veículos nas áreas delimitadas.



Moradores que estacionem até 100 metros da residência também terão isenção da tarifa no período da noite até às 10h do dia seguinte. Haverá chamamento para cadastramento.



Expositores da Feirarte (uma vaga por estande), em local previamente demarcado, para veículos cadastrados na Secretaria de Turismo. Será divulgada a data de cadastramento.