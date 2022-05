Prefeito Vinicius Claussen recebe Deputado Federal Hugo Leal em Teresópolis em evento reunindo prefeitos e vereadores do Rio de Janeiro - Bruno Furtado

Publicado 30/05/2022 16:02

Durante a manhã de sábado, 28, prefeitos de vários municípios do Estado do Rio de Janeiro se reuniram para participar de palestra com o Deputado Federal Hugo Leal, onde foi apresentado o balanço do mandato, em encontro no Hotel Sesc Alpina, em Teresópolis.

“Há doze anos estou na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados e minha experiência diz que não existe segurança pública só com polícia. É necessário um debate permanente na sociedade e isso envolve duas palavras: integração e informação ” , afirmou, com exclusividade ao DIA, o Deputado Hugo Leal. Segundo ele, o trabalho das Polícias Federal, Militar e Rodoviária Federal deve ser feito em conjunto com a guarda municipal, ambas devendo estar integradas.

No encontro, Hugo Leal falou ao DIA sobre temas importantes para o Município, entre eles a instalação do programa Segurança Presente em Teresópolis, destacando a importância da câmera no uniforme dos policiais militares. O Deputado afirmou que os baixos índices de violência na cidade são graças à integração entre a Polícia Militar e o Conselho Municipal de Segurança. De acordo com o deputado, “o caminho para a segurança pública é o fortalecimento dos conselhos municipais de segurança. Para isso, criei a emenda destinando mais de R$ 1,5 milhão para equipamento e veículos para a Guarda Municipal”.



O turismo, importante atividade econômica na Região Serrana, foi lembrado pelo deputado por conta dos benefícios no recapeamento da RJ-495, Estrada Teresópolis-Petrópolis, na Serra dos Órgãos. A obra, de emenda do parlamentar, foi conseguida através de intervenção junto ao DNIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Na questão do transporte, o deputado ainda é lembrado como o criador da Lei Seca, dispositivo que visa fiscalizar o consumo de álcool ao dirigir.



Sobre a fragilidade de monitoramento de chuvas na Região Serrana, Hugo Leal disse que “é preciso investir em tecnologia para aparelhar os municípios e a Defesa Civil com radares de alto espectro, capazes de detectar nuvens com maior poder ofensivo, não detectadas pelos atuais radares, lembrando o recente desastre em Petrópolis e da maior tragédia do Brasil, há 11 anos, em Teresópolis. O deputado ressaltou que já existe um fundo nacional para prevenção de desastres e completou: “O que precisamos fazer é direcionar esses recursos para aparelhar a Defesa Civil nos municípios, investindo em mais ações de prevenção, esclarecimento e informação.”

Vinicius Claussen, prefeito de Teresópolis salientou a chegada de dois milhões de reais para a castração animal, vacinação e montagem de um novo centro de triagem animal junto com os protetores animais, em emenda de autoria do Deputado Hugo Leal. Segundo Vinicius, “Hugo já tem um trabalho de longa data na Região Serrana e viu que a cidade precisava de uma renovação. Ele tem um legado na Segurança Pública e destinou uma verba de mais de R$15 milhões para a saúde no pior momento da Covid -19”.



Em relação à Lei Seca, o prefeito Vinicius Claussen disse que, durante a última operação no município, foram detectados quase vinte por cento de motoristas embriagados e lembrou do investimento em segurança pública através da parceira com a PRF, com a cessão de quatro veículos para a Guarda Municipal e também do valor de R$1 milhão para a compra de viaturas, motos e radiotransmissores, graças à emenda do parlamentar.