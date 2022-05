Atriz, bailarina e roteirista Aylah Yin - Reprodução rede social

Publicado 28/05/2022 22:25

No próximo domingo, 29/05, a atriz, bailarina e roteirista Aylah Yin apresenta a oficina de Roteiro para Stand Up, às 15h, na Casa de Cultura Adolpho Bloch, unidade da Secretaria Municipal de Cultura em Araras. A idade mínima para participar é 10 anos.



Com formação pelo Centro de Teatro do Oprimido, do diretor Augusto Boal, Aylah promete mostrar todas as técnicas que aprendeu em sua trajetória em vários cursos livres e workshops de teatro e de roteiro com profissionais como o ator, diretor, roteirista, humorista e professor Paulinho Serra, atuante na cena cultural brasileira e com participação em grandes produções. Ela vai ensinar como desenvolver roteiros