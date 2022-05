Corpo do jovem baleado é removido por policiais do 30ºBPM - José Carlos Cacau

Corpo do jovem baleado é removido por policiais do 30ºBPMJosé Carlos Cacau

Publicado 27/05/2022 23:27

Uma semana após o último confronto em Teresópolis, onde um policial militar foi atingido com um tiro no braço, uma nova troca de tiros levou pânico aos moradores do bairro do Perpétuo, em Teresópolis. Um jovem de 17 anos foi morto por policiais militares do 30º BPM em Teresópolis na noite de quinta-feira, dia 26, durante rotina na prevenção ao tráfico de drogas no município. De acordo com familiares, que não quiseram ter os nomes divulgados, o rapaz não tinha passagem pela polícia.

Colégio Estadual Presidente Bernardes onde o jovem morto estudava Andréa Brito

No colégio onde estudava o adolescente, as informações foram de que o aluno do Ensino Médio era dedicado e não apresentava qualquer desvio de comportamento dentro da escola. No colégio onde estudava o adolescente, as informações foram de que o aluno do Ensino Médio era dedicado e não apresentava qualquer desvio de comportamento dentro da escola.

Principais entradas do Perpétuo e do Rosário seguem com patrulhamento do 30ºBPM Andréa Brito

Procurado por O DIA, o comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar não quis gravar entrevista. Segundo os policiais, o socorro foi prestado ao conduzir o rapaz para a Unidade de Pronto Atendimento, onde veio a falecer.