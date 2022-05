Na manhã desta quinta-feira (19/05) policiais militares realizaram bloqueio das entradas dos bairros do Rosário e do Perpétuo, onde um policial militar foi atingido durante troca de tiros na tarde de ontem - Andréa Brito

Publicado 19/05/2022 22:36

Viaturas da Polícia Militar e uma patamo foram deslocadas para fazerem o bloqueio das entradas dos bairros do Rosário e do Perpétuo, locais das operações da tarde de quarta-feira (18/05), quando um soldado da Polícia Militar do Estado do Rio, lotado em Teresópolis, foi atingindo durante troca de tiros em operação de combate ao tráfico no município.

Equipes do 30ºBPM abordaram vários veículos em busca de armas e drogas



Rodrigo Quintiliano, soldado da PM, foi atingido por disparo de arma de fogo no braço durante operação com o objetivo de combater o tráfico de drogas em uma das comunidades mais violentas de Teresópolis. Os agentes da PM entraram no bairro do Perpétuo, onde foram recebidos com tiros por traficantes locais.



O soldado lotado no 30º Batalhão da Polícia Militar de Teresópolis foi encaminhado para o Hospital das Clínicas de Teresópolis onde foi submetido à cirurgia para retirada do projétil do braço e segue internado para realizar uma nova intervenção cirúrgica. Em mensagem nas redes sociais, Rodrigo agradeceu o apoio de amigos e familiares e diz aguardar a nova cirurgia, mas que está bem.