Escola Móvel do Senac abre inscrições para cursos gratuitos em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 15/05/2022 12:27

Seguem abertas as inscrições para os cursos gratuitos de capacitação profissional da Escola Móvel de Tecnologia do Senac-RJ em Teresópolis. As inscrições podem ser feitas na Unidade Móvel, instalada na Praça Olímpica Luís de Camões, das 9h às 16h, ou no Senac (Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66, sobreloja), das 17h às 20h, na Várzea. A iniciativa, uma parceria do Senac, da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, e do Sincomércio, visa impulsionar o setor de comércio e serviços da região.



Para quem deseja empreender no segmento de tecnologia e gestão e busca aprimorar suas habilidades, ainda há vagas para os seguintes cursos: Informática Básica, Excel básico e avançado, Aprendendo a Criar Games, Criação de E-commerce, Colaboração: trabalho em equipe e Pensamento crítico: análise crítica e resolução de problemas. As aulas terão início no dia 17 de maio, com disponibilidade em dois turnos. Na parte da tarde o funcionamento será das 13h às 17h, e à noite, das 18h às 22h.

Aos interessados nas vagas e que desejam se candidatar, deverão ser maiores de 16 anos e possuir o Ensino Fundamental completo. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal, apresentando a via original e cópia dos documentos (identidade e CPF) de ambas as partes, do responsável e do candidato.



As Escolas Móveis Senac RJ são carretas-escola que levam cursos profissionalizantes a comunidades em todo o estado do Rio de Janeiro, ampliando a cobertura regional da instituição. As aulas são ministradas em um moderno ambiente de aprendizagem, equipado com materiais específicos das áreas de formação oferecidas: Beleza, informática e gastronomia.



Documentos necessários para realização da matrícula:

- Identidade

- CPF

- Comprovante de residência

- Comprovante de escolaridade (xerox do histórico ou certificado escolar, declaração de escolaridade original dentro da validade) ou autodeclararão informando que sabe ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas.