Prefeito Vinicius Claussen e Dra. Clarissa Rippel Bolson Guita em reunião com a Secretaria Municipal de Saúde - Bruno Nepomuceno

Publicado 06/05/2022 07:40

O encontro ocorreu no primeiro dia de trabalho da nova titular da Secretaria Municipal de Saúde, Dra. Clarissa Rippel Bolson Guita. “Dou boas-vindas à Dra. Clarissa, com muita confiança de que tem toda a competência e experiência para liderar a reestruturação da Saúde e dar continuidade às mudanças significativas já implementadas”, comentou o Prefeito Vinicius Claussen por ocasião do anúncio da nova titular da SMS.





Dra Clarissa Guita, que já fazia parte da equipe da Saúde, atuando na central de regulação do município desde 2018, comentou sobre o desafio de liderar a SMS. “Aceitei o convite para ocupar a Secretaria de Saúde com imenso prazer e certeza de que posso contribuir para dar continuidade à reestruturação da Saúde que vem sendo feita pela gestão do Prefeito Vinicius Claussen. A equipe anterior deixou um legado muito importante e agora temos o desafio de avançar ainda mais para atender às necessidades da população”, comentou.



A partir deste momento, a Secretaria Municipal de Saúde passa a contar com os seguintes representantes: na Subsecretaria de Assuntos Jurídicos, assume a Dra. Rosângela Bragança; na Subsecretaria de Atenção Básica à Saúde, estão à frente a Dra. Cláudia Miguel e a enfermeira Adriana Nunes; na Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde, está a Dra. Michelli Nogueira e a enfermeira Cláudia de Paola; na Subsecretaria de Gestão e Planejamento, está Rafaela Vidal; na Vigilância Sanitária, segue o subsecretário Alechandre Miranda; e na Coordenação da Re gulação, assume a Dra. Luciana Castro.