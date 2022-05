Da direita para a esquerda: Vinícius Oberg, secretário de Ciência e Tecnologia, Felipe Coelho, Presidente do Conselho do Trabalhador, Pedro Alves, ex-presidente do Convention Bureau, Prefeito Vinicius Claussen e Lucas Guimarães, secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária - Bruno Nepomuceno

Publicado 06/05/2022 04:58

O Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda de Teresópolis e a Prefeitura promovem, até sexta-feira, 6, a Semana Municipal de Trabalho e Emprego. A programação começou na noite desta segunda-feira, 2, na Casa do Trabalhador, em São Pedro, com a abertura da II Conferência Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Teresópolis e a Cerimônia de Homenagem aos Trabalhadores do Ano – Troféu 1º de Maio 2022.

O troféu deste ano foi entregue para profissionais que foram destaque na retomada das atividades econômicas e na geração de emprego neste período final de enfrentamento à pandemia. A Semana do Trabalhador contará ainda com palestras e oportunidades de emprego, com entrevistas para diversas empresas.