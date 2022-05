Festa ara as crianças de famílias inseridas no Serviço de Proteção Integrada à Família (PAIF), no CRAS Barroso - Divulgação

Publicado 03/05/2022 17:22

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Barroso promoveu, na última sexta-feira, 29/04, uma grande festividade para as crianças referenciadas pela unidade. A equipe de orientadoras sociais aproveitou a ocasião para fazer uma comemoração atrasada de Páscoa, já que por motivos logísticos não conseguiu realizar o evento durante a Semana Santa.



A festa organizada especialmente para as crianças de famílias inseridas no Serviço de Proteção Integrada à Família (PAIF), voltado para atender as famílias socioeconomicamente vulneráveis, teve como objetivo não só oferecer um momento de diversão e lazer para as crianças, mas promover a interação entre as famílias referenciadas e as orientadoras sociais e dos membros da comunidade entre si, fortalecendo assim os laços da comunidade com o CRAS, como propõe o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.



Além das brincadeiras realizadas durante toda a tarde, as crianças puderam se deliciar com cachorro quente, pipoca e bolo, feitos exclusivamente com os mantimentos entregues aos CRAS periodicamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ao final do evento, as crianças receberam lembrancinhas de chocolate.