Iniciativa pela Prefeitura de Teresópolis, por meio das secretarias municipais de Agricultura, de Educação, de Fazenda e de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, o Encontro Rural tem a parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro/Emater-Rio, do Sindicato Rural e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teresópolis - Divulgação

Publicado 03/05/2022 10:39

Cerca de 30 agricultores participaram do segundo Encontro Rural, realizado na última quinta-feira, 28/04, no Tropical Clube de Água Quente, no 2º Distrito. Em pauta, a preparação de agricultores e produtores rurais interessados em participar da Chamada Pública da Merenda Escolar, marcada para o mês de maio. O programa de compra de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar integra o ‘Pra Cima Terê’, Programa Estratégico de Recuperação Econômica e Geração de Empregos lançado em 2020 pela Gestão Municipal.



Convidado especial da primeira edição, realizada em Pessegueiros, o juiz federal Caio Taranto, da 1ª Vara Federal de Teresópolis, nesta segunda edição, também fez palestra sobre ‘Aposentadoria Rural e Direitos Sociais para as Mulheres Rurais’. Outro tema de relevância foi ‘Como conseguir o desconto na conta de energia para o Produtor Rural’, abordado pela engenheira agrônoma Monique Lopes, do Escritório Local da Emater-Rio.



Completaram a programação esclarecimentos sobre emissão de DAP (declaração de aptidão ao PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), de Nota Fiscal e da DECLAN (Declaração Anual) e sobre como participar da Chamada Pública da Merenda Escolar.



“A pedido dos agricultores, a Chamada Pública incluirá itens como alecrim, beterraba e laranja para incrementar o cardápio da alimentação dos alunos da rede pública de ensino. Até o mês de junho, realizaremos uma qualificação para turma de agricultores e seus filhos sobre Cadastro Rural, Emissão de Nota e DECLAN e registro para a DAP. Também será apresentada a nova edição do Espaço do Empreendedor Itinerante na região, ação que leva vários serviços públicos da Prefeitura aos bairros da cidade e interior, como cadastro no SINE, acesso a crédito (MEI), inscrição no CadÚnico e capacitação profissional”, explicou Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.



Acompanharam o segundo Encontro Rural, em Água Quente, os secretários municipais Lucas Guimarães (Trabalho), Fabiano Latini (Fazenda), o subsecretário de Educação, Alex Wey, e a equipe de nutrição da Secretaria, o técnico de Agricultura, Márcio Fernandes, os presidentes do Sindicato Rural, Rodrigo Rosa de Medeiros e Ademar Veiga, representantes da Cooperativa Terra (Coop Vieira), da Associação de Moradores e de Produtores de Vieira e agricultores familiares da região.