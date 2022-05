Campeonato estadual de tênis infanto-juvenil aconteceu em Teresópolis - Divulgação

Campeonato estadual de tênis infanto-juvenil aconteceu em TeresópolisDivulgação

Publicado 03/05/2022 06:40

A Confederação Brasileira de Tênis realizou, durante o feriadão, nos dias 21 a 24 de abril, a 3ª Etapa Circuito Estadual Infanto Juvenil 2022. Com o apoio da Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, os jogos aconteceram no Clube Comary e na Casa de Portugal. A competição abrangeu as classes feminina e masculina, totalizando 15 categorias e 91 inscrições.



O torneio, de nível estadual, contou pontos para o Ranking Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Ele abrangeu as categorias kids (9 e 10 anos) e as categorias juvenis (12,14, 16 e 18 anos) nas modalidades simples e duplas. Cada um dos grupos, tanto no feminino quanto no masculino, teve um campeão. Todos os que participaram do torneiro tiveram a opção de adquirir o certificado de presença no final evento.



“Foi muito bom, superou as expectativas. Estou muito satisfeita com a presença dos atletas e do público que compareceu. É muito importante levar esporte e lazer aos nossos jovens e crianças. O nosso maior objetivo é disseminar o esporte através de valores como: respeito, ética, compaixão, disciplina e ainda fazendo do jogo divertido, mostrando que é possível evoluir a cada dia. Foi um torneio de sucesso, todo mundo se divertiu bastante”, pontou a secretária de Esporte e Lazer, Geovânia Maia.



VENCEDORES DAS CATEGORIAS



SIMPLES

- 12 ANOS

Masculino - Bernardo Teixeira

Feminino - Julia Canto

- 14 ANOS

Masculino - Miguel Daiha

Feminino - Thais Soares

- 16 ANOS

Masculino - Arthur Rocha

Feminino - Maria Clara Bragança

- 18 ANOS

Feminino - Sofia Rocha



DUPLAS

- 14 ANOS

Masculino - João Cunha e Lucas Villafuerte

Feminino - Laura Camargo e Thais Soares

- 16 ANOS

Masculino - João Pedro Werner e Antônio Monteiro