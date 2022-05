Médica Clarissa Rippel Bolson Guita é a nova secretária de saúde de Teresópolis - Arquivo pessoal

Médica Clarissa Rippel Bolson Guita é a nova secretária de saúde de TeresópolisArquivo pessoal

Publicado 01/05/2022 17:23

A partir de segunda-feira, 02/05, a Secretaria Municipal de Saúde tem nova titular: a médica teresopolitana Clarissa Rippel Bolson Guita. Formada em Medicina em 2007 pelo Unifeso (Centro Universitário Serra dos Órgãos), especialista em angiologia e cirurgia vascular pela UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) e em ecografia vascular pela FATESA (Faculdade de Tecnologia em Saúde)/São Paulo, Dra Clarissa é filha da médica ginecologista Lis Maria Rippel – servidora aposentada da Prefeitura.



Desde 2018, atua na central de regulação do município, ocupando desde 2020 o cargo de coordenadora do setor, onde faz a gestão da regulação de exames, consultas, internações eletivas e urgências, na interlocução com os hospitais prestadores de serviço para o município e também com o Governo do Estado. Também já atuou em posições de liderança, como na chefia de equipe de emergência do HCTCO (Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano).

“Dou as boas-vindas à Dra. Clarissa, com muita confiança de que tem toda a competência e experiência para liderar a reestruturação da Saúde e dar continuidade às mudanças significativas já implementadas”, pontua o Prefeito Vinicius Claussen.