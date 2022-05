Orquestra de música clássica faz apresentação neste domingo, 1º de maio, na matriz de Santa Teresa - Divulgação

Publicado 01/05/2022 12:11

Neste domingo, 1º de maio, às 15h, na Matriz de Santa de Teresa, acontece mais uma edição do Projeto Música na Matriz, desta vez apresentando a Camerata Teresópolis, que brindará o público com um repertório de clássicos de vários períodos. A Matriz fica na Praça Baltasar da Silveira, na Várzea.



Criado pela Prefeitura de Teresópolis em 1994 para valorizar e difundir a música erudita e popular, o ‘Música na Matriz’ facilita o acesso do público a concertos de qualidade. As apresentações acontecem entre abril e dezembro, sempre no primeiro domingo do mês.