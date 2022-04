Ex-prefeito Mário Tricano participa de almoço com Marcelo Freixo - Reprodução das mídias sociais

Publicado 25/04/2022 22:24

Almoço realizado em Teresópolis nesta segunda-feira, 25 de abril, reuniu lideranças do município e o ex-prefeito Mário Tricano com o atual deputado federal pelo Rio de Janeiro e candidato ao governo do Estado, pelo PSB, Marcelo Freixo.



Entre as lideranças presentes estavam líderes comunitários e representantes dos sindicato dos professores e dos servidores públicos municipais de Teresópolis. Após o almoço, o pré-candidato Marcelo Freixo seguiu para entrevista a uma emissora de tv da cidade.



A prisão do ex-prefeito Mário Tricano foi realizada pela Operação Dedo de Deus, quando a Polícia Civil prendeu 40 contraventores do Rio de Janeiro. Tricano foi acusado de ter ligações com o jogo do bicho, o que constitui contravenção penal, e fazia segurança de um dos maiores bicheiros do estado, Anísio Abraão.

Freixo disse ser o primeiro encontro com o ex-prefeito de Teresópolis e que está buscando apoio de várias partes da sociedade, como líderes empresariais, evangélicos e até mesmo da Polícia Militar, durante esta primeira parte da pré-campanha ao governo do Estado.